Ribuan Orang Padati Bundaran HI Ikut Demo Peduli Rohingya, Ini Penampakannya!

JAKARTA - Peserta Aksi solidaritas Rohingya telah memadati kawasan sekitar Bundaran HI. Sambil membawa spanduk bertuliskan Save Rohingya, massa berteriak untuk mengusir Myanmar dari Indonesia.



Pantauan di lokasi, ribuan orang yang datang dari berbagai wilayah mulai memenuhi Bundaran HI. Peserta sempat berputar di Bundaran HI sambil membentangkan spanduk bertuliskan Save Rohingnya.



"Usir-usir Myanmar, usir Myanmar sekarang juga," seru orator di Bundaran HI, Rabu (6/9/2017).

(Baca juga: Mantap! Polisi Fasilitasi Pendemo Peduli Rohingya Bertemu Pihak Kedubes Myanmar)



Rencananya, mereka akan melakukan long march menuju ke Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.



Akibat ada aksi tersebut kemacetan di Jalan MH Thamrin tak terhindarkan. Mobil pribadi dan bus Transjakarta tidak dapat bergerak karena padatnya arus lalu lintas dari arah Monas ke Bundaran HI.

(Baca juga: Pengamanan Demo Peduli Rohingya, Akses Menuju Kedubes Myanmar Ditutup Kawat Berduri!)



Beberapa ormas yang telah hadir di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila, Geprindo, Bamus Betawi dan lainnya.

(qlh)