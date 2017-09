Keren! Atraksi Pesawat TNI AU Pukau Warga Makassar dalam Festival Seni & Budaya

MAKASSAR - Atraksi pesawat TNI Angkatan Udara (AU) menghibur warga dalam ajang seni dan budaya bertajuk Makassar International Eight Festival and Forum atau F8.

Pertunjukan udara tersebut ditampilkan selama 15 menit di langit Pantai Losari oleh Jupiter Aerobatic Team (JAT) dengan pesawat KT-1B Wong Bee buatan Korea Selatan.

"Jupiter Aerobatic Team tidak hanya menunjukan performa terbaiknya di Indonesia, sebagai duta udara Indonesia telah berkiprah di kancah internasional," ujar Kapten RS Anggoro yang saat itu bertindak sebagai narator di Makassar, Rabu (6/9/2017).

Adapun pimpinan JAT sekaligus jupiter 1 dalam tim pertunjukan ini adalah Letkol Pnb Kisha 'Razor'. Ia sehari- hari menjabat sebagai komandan skadron udara pendidikan 102 di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.

Sedangkan pilot lainnya yakni Right wingman (jupiter 2) Mayor Pnb Idam 'Godham Satria, Left wingman (jupiter 3) Mayor Pnb Ferdian "Corbie" Habibi, Slot Mayor (Jupiter 4) Pnb Iwan 'Gobang' Setiawan, Jupiter 5 Letkol Pnb Marcell 'Linger', dan Jupiter 6 Letkol Pnb Frando 'Fennec' Marpaung.

Atraksi pertama adalah Jipiter Roll sebagai salam pembuka keenam pesawat mendemonstrasikan kekompakan tim. Lalu disusul dengan atraksi Barrel Roll dimana para Jupiters membentuk formasi mata panah.

Formasi ini dikenal dengan nama Arrow head formation. Keenam pesawat melanjutkan dengan vertical manuver ditambah roll pada sumbu longitudinal dengan jarak yang sangat dekat.

"Kami atas nama tim sangat berterima kasih kepada Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto bisa diundang tampil di Makassar International Eight Festival and Forum ini," sambungnya.

Selanjutnya, manuver lain yang ditampilkan yakni Loop and break off, twin half cuban, stall turn, clover leaf, callypso, screw roll, solo spin, five card pass, leader benefit and roll back, dan terakhir loop and bomb burst.

Sementara Wali kota Makassar, Mohamad Ramdhan Danny Pomanto mengaku bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia pun berterimakasih terhadap dukungan semua pihak sehingga bisa berjalan lancar. "Kita lihat ada pertunjukan udara, laut, di darat juga ada, berpadu dengan alam Makassar yang begitu indah. Tinggal kita isi dengan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah F8 tahun ini dihadiri 24 negara dan kita telah dua tahun melaksanakannya," jelas Danny.

Selain penampilan Jupiter, atraksi tiga pesawat tempur sukhoi juga hadir mewarnai even F8 ini dengan berbagai atraksinya. Penampilan para penerbang ini akan hadir kembali pada hari kedua F8 di waktu yang sama besok.

