OKEZONE STORY: Perampok Kereta yang Malang, Harusnya Dihukum Gantung Malah Tewas Terpenggal

BEBERAPA kota di Amerika Serikat (AS) memiliki cerita legendaris peninggalan dari zaman abad 17 atau sering disebut Old West, yaitu ketika kekerasan seperti pembunuhan atau perampokan kerap terjadi. Namun hanya beberapa dari kota tersebut yang dapat dicocokkan dengan legenda Wild West yaitu salah satunya di New Mexico. Beberapa nama seperti Elfago Baca, Buckshot Roberts, Pat Garrett, Billy the Kid, Charlie Bowdre, dan "Black Jack" Ketchum meninggalkan jejaknya.

Sebuah cerita yang tak terlupakan berasal dari Kota Clayton, New Mexico. Pemerintah kota tersebut untuk pertama kalinya melaksanakan hukuman mati dan pertama kalinya juga melakukan kesalahan dalam proses pengeksekusiannya. Orang yang menjadi terdakwa sekaligus “korban dari ketidaktahuan” yaitu perampok kereta yang terkenal yaitu Tom "Black Jack" Ketchum.

Black Jack yang bernama asli Thomas Edward Ketchum mengalami masa kecil yang sulit. Ia kehilangan kedua orangtuanya saat masih muda dan harus bekerja sebagai koboi bersama saudaranya di berbagai peternakan di Texas dan New Mexico. Namun, dia mengakhiri karier koboinya pada 1892 dan memilih untuk hidup di dunia kriminal.

Pekerjaan terdahulunya sebagai koboi merupakan kelebihannya saat Ketchum memasuki dunia kejahatan karena ia hafal wilayah Texas dan New Mexico. Ketchum menggaet saudaranya, Sam, dan beberapa penjahat lainnya, ke dalam geng yang dibentuknya. Mereka berhasil merampok sebuah kereta di Nutt, New Mexico, dan menggondol uang USD20 ribu atau sekira Rp266 juta.

Tempat persembunyian Black Jack terdahulu yang kini diberi nama Black Jack Canyon. (Foto: Sheri Verrett)

Kejahatan pertama Ketchum yang lebih serius terjadi pada 1895. Ia membunuh seorang pria bernama John N "Jap" Powers di Tom Green County, Texas. Setelah pembunuhan tersebut, Ketchum dan gerombolannya melarikan diri ke New Mexico dan lagi-lagi mereka melakukan beberapa perampokan sebelum sebagian besar anggota, termasuk saudara Ketchum, ditangkap atau dibunuh.

Seperti yang dilansir dari The Vintage News, Jumat (8/9/2017), 16 Agustus 1899 merupakan tanggal yang sangat penting bagi Ketchum karena pada saat itu dia melakukan satu usaha terakhir untuk merampok kereta. Namun ia gagal merampok kereta tersebut karena seorang kondektur mengenalinya dan langsung menembak siku kanannya. Tidak butuh waktu lama sebelum pihak berwenang tiba dan menangkap perampok kereta yang terkenal itu. Segera dia dibawa ke Kota Clayton di mana dia diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung.

