Duuh! Badai Irma Rusak Bangunan Penjara, Ratusan Narapidana Melarikan Diri

VIRGIN - Terjangan Badai Irma yang membuat sebagian orang sengsara nyatanya membuat sebagian lainnya merasa beruntung. Sayangnya keberuntungan ini diterima oleh para narapidana yang tidak bertanggungjawab.

Lebih dari 100 narapidana di Kepulauan Virgin Inggris dilaporkan memanfaatkan bencana Badai Irma untuk melarikan diri. Badai Irma diketahui telah menyebabkan bangunan penjara di sana rusak dan hal inilah yang kemudian dimaanfaatkan narapidana untuk melarikan diri.

Sky Sources: between 100-120 prisoners have escaped from a prison on the British Virgin Islands after it was partially destroyed by Irma— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 9 September 2017