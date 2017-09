Mengejutkan! ISIS Pegang 11 Ribu Lebih Paspor Kosong Suriah Hasil Curian

BERLIN - Kelompok ISIS memegang lebih dari 11.000 paspor kosong Suriah hasil curian. Data itu merupakan data rahasia pemerintah Jerman yang dikutip surat kabar Bild am Sonntag.



Penyelidik Jerman telah membuat daftar nomor urut paspor kosong tersebut. Data rahasia itu berasal dari Kantor Polisi Pidana Federal (BKA), Kementerian Dalam Negeri dan Polisi Federal Jerman (BPOL).



”Menurut informasi BKA, ada 11.100 paspor kosong Suriah di tangan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria),” bunyi dokumen dari Kementerian Dalam Negeri Jerman.



Namun, surat kabar tersebut memiliki data tambahan yang menyebut, total ada 18.002 paspor kosong yang dicuri dari pemerintah Suriah oleh ISIS.



Seorang pejabat BKA yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan, organisasi teroris ISIS sangat mungkin menggunakan kesempatan untuk menyusupkan anggotanya melalui kelompok pengungsi Suriah dengan tujuan meluncurkan serangan ke Eropa.

“Paspor palsu atau yang rusak banyak digunakan untuk masuk secara ilegal tanpa motif lebih jauh seperti melakukan serangan teroris,” kata pejabat BKA tersebut yang dilansir Senin (11/9/2017).



Menurut dokumen yang dilihat oleh Bild, setidaknya 8.625 paspor yang diperiksa oleh otoritas migrasi Jerman pada Tahun 2016 ternyata palsu.



”Kita berbicara tentang lebih banyak kasus! Pemegang paspor ini sekarang harus diperiksa dan akomodasi mereka harus dicari oleh polisi,” kata seorang penyidik di Kantor Polisi Pidana Negara (LKA), sebuah badan penegak hukum independen.



Laporan Bild muncul beberapa hari setelah majalah Der Spiegel mengutip sumber-sumber di dalam dinas keamanan Jerman, melaporkan bahwa beberapa lusin ekstremis Suriah terkait dengan kelompok teroris Front al-Nusra dan ISIS yang melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil dan tawanan, telah mencari suaka di Jerman.

Sekitar 60 anggota kelompok militan Brigade Liwa Owais al-Korani atau Owais al-Korani dilaporkan telah tiba di Jerman dengan berpura-pura sebagai pengungsi.



Seperti diketahui, pemerintah Jerman telah mengizinkan lebih dari 1 juta pencari suaka sejak Tahun 2015. Kebijakan itu berlaku saat Kanselir Jerman Angela Merkel memperkenalkan kebijakan “open-door” bagi korban perang yang melarikan diri di Afrika dan Timur Tengah.

