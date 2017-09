Resmi Digelar, Presiden Trump Pimpin Upacara Peringatan Tragedi 9/11 untuk Pertama Kali

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menundukkan kepala dan menaruh tangannya di dada saat seruan untuk mengheningkan cipta dimulai. Bersama sang istri, Melania Trump, Presiden ke-45 AS itu terdiam sejenak guna memberi penghormatan kepada korban tragedi serangan teroris 11 September 2001 di Gedung Putih.

Upacara peringatan serangan bunuh diri yang menewaskan hampir 3.000 orang itu digelar di 2 tempat yang berbeda. Selain di markas pertahanan Pentagon, upacara juga digelar di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville. Ini adalah daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat yang dibajak oleh para teroris.

Upacara peringatan pertama dimulai dan digelar pada pukul 08.46 waktu setempat dengan ditandai pembunyian lonceng. Orang nomor 1 di AS itu akan memimpin acara peringatan yang dihadiri Menteri Pertahanan, Jim Mattis dan Kepala staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford di Pentagon.

Baca Juga: Trump dan Warga AS Siap Peringati Tragedi 11 September yang Renggut Nyaris 3.000 Nyawa

Baca Juga: Belasan Tahun Berlalu, Ribuan Warga AS Diprediksi Akan Berkumpul Peringati Serangan Teroris 9/11

Sebagaimana dimuat CBC, Senin (11/9/2017), di Kota New York, para kerabat korban, para korban yang selamat dan para petugas penyelamat berkumpul di Ground Zero, Manhattan, untuk turut berpartisipasi dalam upcata peringatan. Jumlah orang yang berkumpul diperkirakan mencapi ribuan orang.

Presiden Trump dikenal tak segan melontarkan pujian atas keberanian para petugas polisi New York, para pemadam kebakaran dan petugas lainnya yang membantu proses evakuasi tragedi tersebut. Pujian tersebut dilontakan bukan tanpa alasan melainkan karena keberanian mereka yang dengan berani mempertaruhkan nyawa mereka.

Baca Juga: Tragedi 9/11, Banyak Korban Tewas Akibat Mencoba Selamatkan Diri dengan Lompat dari Gedung WTC

Baca Juga: 16 Tahun Berlalu, Korban Serangan 9/11 Siap Kembali ke New York

Sebagai orang asil New York, Presiden Trump mengaku telah kehilangan ratusan teman dalam serangan tersebut. Salah satunya adalah seorang pendeta Katolik yang tewas saat sedang melayani doa para anggota pemadam kebakaran setempat.

Presiden Trump juga membantu membersihkan puing-puing pasca-serangan saat masih menjadi warga biasa. Peringatan tragedi 9/11 kali ini digelar di saat sebagaian warga AS tengah berjuang pasca-hantaman 2 badai besar yakni Badai Harvey dan Badai Irma.

(rav)