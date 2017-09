Kabar Gembira! Ini Perkembangan Medis Mata Novel Baswedan

JAKARTA – Kabar baik datang dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Kondisi mata kiri Novel dikabarkan membaik berkat operasi terakhir yang Novel jalani di Singapura.

"Iya terakhir saya lihat di sana (Singapura) perkembangannya bagus,‎" kata Taufik Baswedan, kakak kandung Novel Baswedan saat dikonfirmasi Okezone, Senin (11/9/2017).

Selain soal kondisi mata kiri Novel yang makin membaik, Taufik juga menceritakan bahwa kondisi mata kanan Novel yang sempat rusak akibat siraman air keras juga mengalami peningkatan yang signifikan.

"Kalau melihat yang sebelah kanan dan penglihatannya semakin jelas serta membaik," ucapnya.

"Kalau yang kiri kan masih tertutup karena itu yang kemarin dioperasi dan hasilnya bagus banget," tuturnya.

Sebelumnya, Novel mengalami serangan teror berupa penyiraman air keras yang dilakukan oleh orang tidak dikenal usai melaksanakan salat subuh di masjid kawasan rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017.

Akibatnya, Novel mengalami kerusakan di berbagai organ di wajahnya, terutama pada bagian mata yang mengalami luka cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit mata di Singapura. (ydp)

(amr)