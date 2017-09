Indonesia Dorong OKI Bantu Selesaikan Krisis Kemanusiaan Rohingya

ASTANA – Indonesia tidak henti-hentinya menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, yang menimpa warga etnis Rohingya. Indonesia pun meminta bantuan para negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar membantu mengakhiri penderitaan warga etnis Rohingya.

Sebagaimana rilis yang diterima dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (12/9/2017) Indonesia mengajak negara OKI untuk lebih mengedepankan bantuan nyata untuk membantu seluruh penduduk di Rakhine State. Selain itu Indonesia juga meminta OKI untuk membantu seluruh pihak di Myanmar demi menyelesaikan root cause dari situasi yang terus membayangi warga etnis Rohingya.

Terkait hal ini, Indonesia mendorong OKI untuk menerima usulan strategi Indonesia untuk penyelesaian masalah Rohingya melalui pendekatan “4+1”, yaitu (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan ditambah satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Berbagai usulan Indonesia tersebut pada akhirnya telah dimuat dalam dokumen “OIC Chairman’s Summary Report of the Meeting of Heads of State and Government on the Rohingya Muslim Community in Myanmar” yang disahkan oleh para anggota OKI di sela-sela berlangsungnya KTT OKI Pertama mengenai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, di Astana, Kazakhstan, 10-11 September 2017.

Press TV mewartakan, para anggota OKI yang menghadiri pertemuan tersebut juga menyuarakan hal yang serupa. Mereka menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terkait kekerasan yang menimpa warga etnis Rohingya.

Presiden Iran, Hassan Rouhani, menggarisbawahi perlunya persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Muslim. Ia memandang hal tersebut sebaga kunci untuk menyingkirkan kekerasan dam mencapai perdamaian permanen di dunia.

“Kita semua telah mencapai sebuah konsensus bahwa dunia Muslim merupakan bagian penting dan efektif dari sistem global dan kapabilitasnya, kemajuan serta stabilitasnya mengarah pada kemampuan, kemajuan dan stabilitas global,” ujar Rouhani pada Minggu 10 September 2017.

