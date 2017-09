Kunjungi AS, PM Najib & Istri Temu Kangen dengan Warga Malaysia

WASHINGTON - Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, mengunjungi Amerika Serikat (AS) selama 3 hari. Selain bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, PM Najib juga menemui para warga Malaysia di Negeri Paman Sam.

Dalam suatu kegiatan temu kangen yang dihelat Kedubes Malaysia di Washington, Senin 11 September malam, Najib menekankan beragam potensi Malaysia sebagai negara berkembang layak dioptimalkan dalam berbagai kerjasama dengan AS. Najib sendiri dijadwalkan berbincang tentang hubungan bilateral Malaysia-AS hari ini di Gedung Putih.

Najib menyebut, kunjungannya dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa penting Malaysia bagi AS.

"Kita (Malaysia) membawa banyak nilai. Kita tidak meminta uang dari AS. Kita ke sini sebagai negara berkembang yang sukses, terus tumbuh dan bertekad menjadi salah satu dari 20 negara pemimpin dunia pada 2050," ujar Najib di hadapan warga Malaysia di AS, seperti dilaporkan Strait Times, Selasa (12/9/2017).  Saat ini sekira 28 ribu orang Malaysia tinggal di penjuru AS.

Pada jamuan makan malam tersebut, Najib juga berbicara tentang berbagai kondisi terkini di Malaysia dan menyampaikan selamat HUT bagi negaranya. Najib menambahkan, Malaysia akan terus mendukung upaya global untuk memerangi terorisme.

Acara tersebut turut dihadiri Menlu Malaysia Anifah Aman; Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, Mustapa Mohamed; Menteri Perempuan, Keluarga dan Perkembangan Masyarakat, Rohani Abdul Karim; Dubes Malaysia untuk AS, Dr Zulhasnan Rafique dan Kepala Sekretariat Pemerintahan Malaysia, Tan Sri Dr Ali Hamsa.

Trump dan Najib direncanakan akan mengadakan dialog empat mata di Oval Office. Kemudian, Najib akan bertemu dengan para pejabat penting Amerika Serikat yang terdiri dari Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Pertahanan James Mattis, Kepala Staf Gedung Putih Jenderal John Kelly, Penasihat Keamanan Nasional Letnan Jenderal H R McMaster dan Pejabat Senior Gedung putih Jared Kushner.

Selain itu, sang PM Malaysia juga dijadwalkan untuk mengunjungi Gedung Kongres Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan istilah gedung Capitol. Di sana, Najib akan bertemu ketua serta anggota Komite Senat Amerika Serikat untuk Urusan Luar Negeri.

