Kasus Bayi Debora, Pihak RS Mitra Keluarga Bisa Dipidana

JAKARTA – Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres bisa dipidanakan atas dugaan kelalaian yang menyebabkan bayi berusia empat bulan, Tiara Debora Simanjorang meninggal dunia.

Bahkan Arist mengatakan, pihak RS Mitra Keluarga bisa dikenakan pasal berlapis, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Kami mendorong keluarga membuat laporan atau melaporkan pihak manajemen RS Mitra Keluarga ke Polres Jakbar dengan tuduhan pasal berlapis, yakni UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan junto UU RI No. 23 Tahun 2001 yang telah diubah kedalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," papar Arist kepada Okezone, Selasa (12/9/2017).

Ia menilai, selain pidana, RS Mitra Keluarga juga bisa digugat secara perdata. Karena sudah menimbulkan kehilangan nyawa, Arist mengatakan tak perlu ada mediasi antara pihak keluarga dan manajemen rumah sakit.

"Pembiaran RS Mitra mengakibatkan hilangnya nyawa Debora dapat dikenakan pidana dan perdata, sehingga tidak diperlukan mediasi korban dan pihak manajemen," ujarnya.

Arist menyebut pembiaran yang dilakukan RS Mitra Keluarga sebagai potret krisis kemanusiaan, fasilitas kesehatan sangat berorientasi pada keuntungan. Ia mendesak pemerintah bertindak tegas agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

"Penegakan hukum untuk efek jera itu sangat diperlukan sehingga krisis kemanusiaan di sektor kesehatan seperti yang dialami Debora tdk terulang lagi," tukas Arist.

