Selfie Monyet Indonesia Berujung Sengketa, sang Fotografer 'Kalahkan' Naruto

FOTOGRAFER David Slater akhirnya memenangkan gugatan hukum setelah dua tahun menghadapi tuntutan organisasi perlindungan hak binatang terkait selfie seekor monyet Indonesia.

Naruto adalah seekor monyet jenis makaka yang melakukan swafoto, memfoto dirinya sendiri di hutan Indonesia pada Tahun 2011 dengan menggunakan kamera milik David Slater.

Para hakim AS mengatakan bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat diterapkan pada monyet tersebut, sementara dalam gugatannya organisasi tu, Peta, menganggap bahwa seluruh keuntungan dari foto itu harus menjadi milik Naruto, sang monyet makaka.

Naruto 'mengabadikan dirinya' di Cagar Alam Tangkoko, Sulawesi Utara, pada 2011.

Permohonan Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) yang 'bertindak atas-nama monyet" tersebut ditolak, tapi Slater setuju untuk menyumbangkan 25% dari pendapatan apa pun yang diperoleh dari foto itu.

Dalam sebuah pernyataan bersama pihak Peta dan sang fotografer, dikatakan bahwa David Slater akan memberikan seperempat dari dana yang dia terima dari penjualan swafoto monyet itu ke berbagai badan amal resmi "yang didedikasikan untuk melindungi kesejahteraan atau habitat Naruto".

"Terbosan Peta ini memicu perbincangan besar di kalangan internasional tentang perlunya memperluas hak fundamental manusia kepada hewan-hewan demi kepentingan hewan sendiri, bukan dengan yang terkait dengan bagaimana mereka dapat dieksploitasi oleh manusia," kata pengacara Peta Jeff Kerr.

Slater, seorang warga Inggris, menuturkan telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh hak cipta itu.

Dia pun mengatakan bahwa dirinya sendiri merupakan seorang pelestari lingkungan dan ketertarikannya terhadap foto tersebut telah membantu pelestarian binatang di Indonesia.

Kasus ini dikenal sebagai "Naruto vs David Slater" tapi identitas monyet itu juga sudah lama menjadi bahan perdebatan. Peta mengklaim bahwa monyet itu berjenis kelamin betina bernama Naruto dan Slater mengatakan hewan itu adalah kera lain yang berjenis kelamin jantan.

Namun hakim banding di sebuah pengadilan di San Francisco memutuskan untuk memenangkan Slater setelah proses pengadilan selama dua tahun.

(qlh)