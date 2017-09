Binaan OKE OCE Berharap Pemprov DKI Akan Dukung UKM

JAKARTA - Salah satu binaan program Anies-Sandi One Kecamatan One Center for Enterprenuership (OK OCE), meminta kepada warga tetap semangat untuk menghadapi persaingan global.

Menurut Hartono pengusaha sepatu Nine Ten (910) yang dibinaa oleh program Anies Sandi OK OCE mengungkapkan, setidaknya dapat memberikan kontribusi terhadap para atletnya dan perekonomian masyarakat.

"Saya mengajak brand lokal buatan Indonesia lainnya untuk peduli dengan kondisi atlet aktif atau pensiun yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Atlet junior juga perlu kita dukung pembinaannya agar bisa menjadi atlet berprestasi," katanya di Jakarta, Rabu (12/9/2017).

Oleh sebab itu, ia juga meminta agar kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program usaha kecil menengah (UKM) terus ditingkatkan.

"Kita akan ajukan ke Pemprov DKI. Apalagi nanti akan ada pak Sandi (sebagai wagub)," ujarnya.

Disamping itu, jika Pemprov DKI mendukung dalam program OKE OCE, Usaha Kecil Menengah (UKM) harus tetap mempertahankan produknya. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Asal produk kita baik, bermutu, dan harga reasonable maka pasar dari sebuah produk akan terus bertumbuh pesat dan diterima masyarakat," tutupnya.

(wal)