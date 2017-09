Keras! Gara-Gara Ini, Korut Ancam Tenggelamkan Jepang dengan Bom Nuklir

SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) pada hari Kamis (14/9/2017) mengancam akan menggunakan bom nuklir untuk menenggelamkan Jepang. Pyongyang juga mengancam akan membuat wilayah Amerika Serikat (AS) menjadi abu.



Ancaman dari Pyongyang dilontarkan dengan alasan kedua negara itu mendukung resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB atas uji coba senjata nuklir terbaru Korut pada 3 September lalu.



Ancaman disampaikan Komite Perdamaian Asia Pasifik-Korea Pyongyang, sebuah komite yang menangani hubungan dan propaganda eksternal Korut. Komite ini juga menyerukan perpisahan dengan Dewan Keamanan PBB yang mereka sebut sebagai “alat kejahatan” karena diisi negara-negara yang disuap yang bergerak sesuai perintah dari AS.



”Keempat pulau di kepulauan harus tenggelam ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita,” kata komite tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita negara Korut, KCNA.

Juche adalah ideologi penguasa Korut yang memadukan Marxisme dan bentuk ekstrem nasionalisme yang dipropagandakan oleh pendiri Korut, Kim Il Sung, kakek Kim Jong-un.

Ketegangan regional telah meningkat tajam sejak Pyongyang melakukan uji coba senjata nuklir keenam kalinya dan tercatat sebagai yang terkuat pada 3 September lalu.



Dewan Keamanan dengan 15 anggota mendukung resolusi sanksi yang diusulkan AS terhadap Korut. Sanksi yang dijatuhkan kali ini melarang Pyongyang mengekspor tekstil dan impor minyak negara itu dibatasi.



Rusia dan China—dua dari beberapa negara pemilik veto—yang selama ini kerap mendukung Korut, justru mendukung sanksi Dewan Keamanan PBB.

”Mari kita mengurangi daratan AS menjadi abu dan kegelapan. Marilah kita melampiaskan dendam kita dengan mobilisasi semua sarana pembalasan yang telah dipersiapkan sampai sekarang,” lanjut ancaman Korut.



Dalam ancamannya, Pyongyang menghujat Korea Selatan dengan sebutan “pengkhianat dan anjing” AS.



Sementara itu, Jepang mengkritik pernyataan kasar Korut. ”Pengumuman ini sangat provokatif dan mengerikan, ini adalah sesuatu yang secara nyata meningkatkan ketegangan regional dan sama sekali tidak dapat diterima,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis, seperti dikutip Reuters.

