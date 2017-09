Basmi Sarang Nyamuk, Rescue Perindo Sumsel Fogging 200 Rumah di Palembang

PALEMBANG - Meskipun peluh bercucuran dari tubuh para kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rescue Perindo Sumatera Selatan (Sumsel), tidak menghentikan langkah mereka untuk melakukan fogging di 200 rumah warga di Jalan PHDM II RT 04 Kelurahan Kalidoni Palembang, Kamis (14/09/2017).

Menurut ketua Litbang dan IT DPW Rescue Sumsel, Mada Taufik fogging memang merupakan agenda rutin mereka setiap minggunya. Setidaknya dalam seminggu ada dua lokasi yang akan mereka fogging secara gratis.

Rata-rata lokasi yang di-fogging oleh Rescue Perindo merupakan daerah resapan air atau banyak terdapat nyamuk-nyamuk. Fogging sendiri dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit demam berdarah dogue (DBD).

"Tim all out hari ini sampai 200 rumah warga selesai di-fogging. Kali ini lokasinya memang terdapat banyak nyamuk, aliran air di got penduduk di sini memang banyak yang tersumbat atau tidak mengalir," ucap Mada Taufik kepada Okezone.

Masih dikatakan Mada, karena aliran drainase yang tersumbat itulah menyebabkan banyak nyamuk di daerah tersebut.

"Karena tersumbat, nyamuk berkembang dengan sangat cepat. Saat kami fogging memang nyamuk-nyamuk banyak keluar dari aliran air itu," lanjut Mada.

