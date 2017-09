Kasus First Travel, 9.081 Paspor Korban Penipuan Telah Dikembalikan

JAKARTA - Polisi sejauh ini telah mengembalikan 9.081 paspor calon Jamaah yang menjadi korban penipuan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Bahkan hingga hari ini, jumlah pelapor terkait kasus ini terus bertambah. Pasalnya, jumlah laporan melalui e-mail per hari ini mencapai 9.309. Sedangkan, untuk pelapor langsung ke polisi mencapai angka 24.760.

"Hingga hari ini penyidik Bareskrim mendapatkan data terbaru seperti itu," kata ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Martinus mengungkapkan, hingga saat ini penyidik masih terus mendalami sejumlah aset yang dimiliki oleh ketiga tersangka. Kemudian, polisi juga terus meminta keterangan daripada Jemaah yang menjadi korban First Travel.

"Menggali, apakah ketiga tersangka ini memiliki aset di tempat-tempat yang belum disampaikan oleh tersangka," ungkap Martinus.

Sejauh ini polisi telah menyita beberapa aset terkait First Travel, diantaranya adalah,

Satu unit rumah di Jalan Venesia Selatan No. 99 Sentul City Rt 001/005, Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Satu unit rumah atau kantor First Travel di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggi, Depok, Jawa Barat.

Satu unit rumah di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 550 , Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Satu unit rumah di Jalan RTM, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

(aky)