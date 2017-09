Lagi, Polisi Sita 116 Kacamata dan 10 Senjata Airsoft Gun Milik Bos First Travel

JAKARTA - Polisi kembali menyita sejumlah barang mewah milik bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang kini jadi tersangka penipuan jamaah umrah. Mulai dari kacamata hingga senjata airsoft gun.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul terhadap tersangka Andika Surachman, penyidik menyita kacamata sebanyak 116, gesper 32, 10 pucuk airsoft gun dan lima handphone.

"Nah ini tambahan ada beberapa yang disita yang kemudian ditunjukan ke penyidik," ujar Martinus di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Sementara itu, penyidik juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam pemeriksaan Anniesa Hasibuan, penyidik menunjukkan sebuah STNK mobil mewah, kuncinya beserta dengan fotonya.

Kemudian, tersangka Kiki Hasibuan penyidik mengkonfirmasi sejumlah aset berupa, Ruko PT Anniesa Fashion dan STNK mobil mewah.

Martinus menekankan saat ini penyidik masih fokus menggali sejumlah aset milik bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan.

"Kami berharap mungkin saja yang terjadi yang sedang digali ada asetnya yang atas nama orang lain dan kemudian orang lainnya ini tidak mau mengembalikan, apakah karena ada sebuah perjanjian diantara mereka, ataukah apakah ada sebuah penggelapan aset selama ini yang dilakukan, ini tentu yang harus dipelajari oleh penyidik," papar Martinus.

Sebelumnya, polisi telah menyita beberapa aset terkait First Travel, diantaranya adalah, satu unit rumah di Jalan Venesia Selatan No. 99 Sentul City Rt 001/005, Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Satu unit rumah atau kantor First Travel di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggi, Depok, Jawa Barat.

Satu unit rumah di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 550 , Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Satu unit rumah di Jalan RTM, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Kemudian untuk delapan Perusahaan antara lain, adalah:

PT. Interculture Tourindo.

PT. Yamin Duta Makmur.

PT. Hijrah Bersama Taqwa.

PT. Bintang Balindo Semesta.

PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima.

PT. Anugerah Karya Teknologi.

PT. Anniesa Hasibuan Fashion

Yayasan First.

Tak hanya itu, aparat juga telah menyita lima mobil, lalu memblokir 13 rekening dengan rincian tiga rekening atas nama tersangka Andika, dua atas nama tersangka Anniesa, satu atas nama Kiki Hasibuan. Lalu, tiga rekening atas nama PT Anniesa Hasibuan dan empat rekening atas nama PT First Anugerah Travel.

