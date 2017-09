Para Pemimpin Dunia Berkumpul di New York untuk Hadiri Sidang Majelis Umum PBB

NEW YORK – Para pemimpin dunia akan berkumpul di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Majelis Umum yang akan dimulai pada 18 September waktu setempat. Sebagian besar perhatian diduga akan tertuju pada Presiden AS, Donald Trump yang akan menghadiri event penting itu untuk pertama kalinya.

Wakil Presiden Senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, Jon B. Alterman mengatakan, para pemimpin dunia masih berusaha untuk menilai Trump.

"Bagi sejumlah pemimpin, ini akan menjadi kesempatan pertama mereka untuk bertemu dengannya, untuk menilainya dan untuk mencoba berada di sisi baiknya," ujar Alterman sebagaimana dikutip Radio Free Europe, Senin (18/9/2017).

Selain Trump, tokoh lain yang juga akan melakukan debut dalam acara besar itu adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres yang mulai menjabat sejak 1 Januari 2017. Mantan Perdana Menteri (PM) Portugal itu akan memimpin debat umum majelis yang berlangsung sampai 25 September mendatang.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping dan Kanselir Jerman Angela Merkel telah menyatakan tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB kali ini. Putin dan Merkel akan diwakili oleh menteri luar negerinya masing-masing sementara Xi akan mengirimkan pejabat tingginya.

Beberapa pemimpin dunia lain seperti Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un juga dipastikan tidak akan muncul pada kesempatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dunia akan berusaha untuk fokus pada beberapa isu penting terutama terkait Korut terus menentang larangan PBB terhadap program nuklir dan rudal balistik-nya. Dewan Keamanan PBB dan hampir semua negara secara individu telah mengecam tes rudal Pyongyang, yang terakhir kali dilangsungkan pada 15 September dengan menembakkan rudal balistik yang melintas di atas Jepang.

Isu lain yang juga akan menjadi bahasan di antaranya adalah terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Rakhine, Myanmar yang menyebabkan 400 ribu etnis minoritas Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Isu terkait perubahan iklim dan isu terorisme juga tampaknya masih akan menjadi perhatian negara-negara peserta Sidang Majelis Umum PBB pekan ini.

