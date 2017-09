Tegas! 2 Perwira Angkatan Laut AS Dipecat Setelah 4 Kapal Perang Terlibat Kecelakaan

WASHINGTON – Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) memecat dua perwira seniornya setelah serangkaian tabrakan yang melibatkan kapal perang Armada Ketujuh di wilayah Asia. Laksamana Muda Charles Williams, Komandan dari Gugus Tugas 70 dan Kapten Jeffrey Bennett, Komandan dari Skuadron Penghancur 15 Armada Ketujuh dinilai tidak memiliki sudah tidak mampu lagi untuk memimpin unitnya.

"Keduanya dibebastugaskan karena hilangnya kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memimpin," demikian pernyataan Angkatan Laut AS yang dilansir Reuters, Senin (18/9/2017).

Perubahan yang terjadi dalam komando Armada Ketujuh terjadi menyusul tabrakan antara kapal perusak USS McCain dan kapal dagang di perairan di timur Singapura dan Malaysia pada 21 Agustus. Tabrakan tersebut menewaskan 10 pelaut AS dan merupakan insiden besar keempat yang terjadi di Armada Pasifik AS tahun ini. Sebelumnya, pada Juni kapal perusak AS lainnya, USS Fitzgerald bertabrakan dengan kapal kargo Filipina dan menewaskan tujuh pelaut AS.

Selain Williams dan Bennett, beberapa perwira lain dari Armada Ketujuh juga telah diberhentikan dari tugasnya, termasuk komandan armada, Laksamana Madya, Joseph Aucoin yang digantikan oleh Laksamana Madya Phil Sawyer.

