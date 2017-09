Tunjukkan Solidaritas RI, Menko PMK Puan Maharani Hadiri Pertemuan PBB Terkait Dampak Badai Irma

NEW YORK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani, menghadiri ‘High Level Meeting on Hurricane Irma’ yang diadakan oleh oleh Sekretaris Jenderal dan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan itu diselenggarakan di Trusteeship Council Chamber, New York, Amerika Serikat (AS).

Pertemuan tingkat tinggi tersebut bertujuan untuk menggugah perhatian politik dari dampak dan kehancuran yang disebabkan oleh Badai Irma di Kepulauan Karibia. Para peserta pertemuan juga berkomitmen untuk mendukung negara-negara dan masyarakat yang terkena dampak bencana itu.

Kerugian akibat Badai Irma diperkirakan mencapai USD40 miliar (Rp526 triliun). Tak hanya mengalami kerugian material, hingga 1,5 juta warga kesusahan akibat pemadaman listrik di beberapa wilayah. Badai Irma juga menyebabkan hancurnya keamanan wilayah di Karibia, termasuk Saint Martin dan teritori Belanda di pulau yang sama, Sint Maarten. Selain perampokan terhadap turis-turis di hotel, ada laporan yang menyebutkan militer Belanda tengah mencari sejumlah pelaku dari perampokan bank yang terjadi sesaat setelah badai berlalu.

Selain itu, masyarakat di Kepulauan Karibia yang hingga detik ini masih berjuang untuk pulih dari kehancuran akibat hantaman Badai Irma kini kembali dihadapkan dengan kedatangan badai besar kedua.

Berdasarkan laporan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (AS) atau National Hurricane Center (NHC), badai tropis kategori 1 yang dinamai dengan Badai Maria akan menerjang Kepulauan Karibia. Secara resmi NHC telah mengeluarkan peringatan terkait Badai Maria untuk masyarakat AS, Kepulauan Virgin milik Inggris serta Puerto Riko.

Hadirnya Menko PMK juga menjadi bentuk solidaritas Indonesia terhadap Karibia. Seperti Karibia, Indonesia juga merupakan negara kepulauan dan rawan bencana, sehingga amat memahami situasi yang tengah dihadapi oleh negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga mendukung penuh upaya pemulihan Kepulauan Karibia dari kehancuran akibat Badai Irma, sebagaimana dikutip dari posting-an akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa (19/9/2017).

Indonesia juga menghargai upaya internasional untuk pemulihan Kepulauan Karibia dan akan memberikan kapasitasnya dalam proses pemulihan yang cepat dan mandiri.

