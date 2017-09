Mantap! PBB Puji Diplomasi Kemanusiaan Indonesia untuk Krisis Rakhine

NEW YORK – Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris berinisatif menggelar pertemuan para menlu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat (AS). Pertemuan bertajuk ‘Working lunch on the situation in Rakhine State’ itu digelar pada Senin 18 September siang waktu setempat.

Dalam pertemuan, Penasihat Keamanan Nasional Myanmar menyampaikan arahan mengenai perkembangan terakhir di Rakhine State. Ia mengatakan, Pemerintah Myanmar telah membentuk satuan tugas (satgas) guna menyalurkan bantuan kemanusiaan. Satgas tersebut melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa negara lain termasuk ASEAN.

Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menjelaskan langkah diplomasi maraton yang dilakukan Indonesia ke Bangladesh dan Myanmar. Diplomat asal Semarang itu menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat situasi di Rakhine.

“Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar,” tegas Menlu Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (19/9/2017).

Menlu Retno juga menyampaikan formula 4+1 yang dapat menjadi jawaban dari situasi di Rakhine State. Formula tersebut adalah pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama atau etnis, serta akses bantuan kemanusiaan. Selain empat elemen tersebut, langkah ke depan adalah memastikan pelaksanaan rekomendasi laporan Kofi Annan yang ditunjuk untuk mencari solusi di Rakhine State.

Upaya diplomasi Indonesia itu dipuji oleh sejumlah negara, salah satunya Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley. Mantan Gubernur South Carolina itu mengapresiasi kinerja RI dan Menlu Retno atas kerja keras membantu situasi di Rakhine State.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh wakil dari kantor Sekretaris Jenderal PBB, dan para menteri luar negeri serta duta besar dari sejumlah negara seperti Bangladesh, Myanmar, Australia, Swedia, Turki, Rusia, China, Kanada, AS, dan Malaysia.

