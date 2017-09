Adakan Pertemuan Bilateral, Indonesia dan Namibia Dorong Pertukaran Pelaku Bisnis

NEW YORK – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi, mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Pertemuan ini dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 di New York, Amerika Serikat (AS), Senin 18 September 2017.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu bersepakat akan meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi. Kerja sama yang akan dilakukan kedua negara tersebut, termasuk dalam Preferential Trade Agreement (PTA).

“Indonesia akan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Namibia, termasuk melalui Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan SACU,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Namibia, sebagaimana rilis yang diterima Okezone.

BACA JUGA: Hari Pertama Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Gelar 13 Pertemuan Bilateral

Pemerintah Indonesia dan Namibia akan memperkuat perdagangan bilateral yang saat ini belum tergali dengan baik. PTA antara Indonesia dengan Southern African Customs Union (SACU) diharapkan mampu menurunkan tarif dan mendorong peningkatan perdagangan bilateral. Untuk itu, Indonesia mengharapkan dukungan Namibia, selaku anggota SACU, atas proposal PTA yang diajukan Indonesia.

Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan perlunya mendorong pertukaran antara pelaku bisnis kedua negara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kehadiran pengusaha dari kedua negara pada pameran dagang di negara masing-masing.

“Saya mengundang Namibia untuk dapat berpartisipasi pada event-event yang kita selenggarakan seperti Trade Expo 2017 di Jakarta, dan Indonesia-Afrika Forum di Bali pada April 2018 mendatang,” jelas Menlu Retno.

Dalam kesempatan ini, Menlu Retno juga menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.Indonesia berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip dan tujuan dari UN Charter. Selain itu, Indonesia juga ingin mempertahankan perannya sebagai pembangun jembatan di antara negara-negara anggota PBB.

BACA JUGA: Mantap! Pimpin Rapat Menteri di PBB, Menlu Retno Tekankan Pentingnya Jaga Perdamaian Dunia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Namibia sendiri dilakukan sejak negara tersebut dibuka pada 1991, setahun setelah negara tersebut merdeka. Nilai perdagangan kedua negara pada 2016 mencapai USD4,01 juta atau sekira Rp53,1 miliar.

Tren perdagangan kedua negara dalam lima tahun terakhir sangatlah positif sebesar 0,42%. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Namibia antara lain kertas, sabun, ikan kemasan, furnitur, dan ban. Sebagai terobosan, Indonesia akan menawarkan Namibia produk-produk industri strategis seperti pesawat terbang, kapal, lokomotif, dan sebagainya. (DJI)

(rfa)