Simak! Ini Alasan AS Tak Menembak Jatuh Rudal Korut yang Melintasi Jepang

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis mengatakan, AS belum mencoba menembak jatuh rudal Korea Utara (Korut). Mattis beralasan tidak satupun dari rudal yang diluncurkan Pyongyang menimbulkan ancaman terhadap AS.



"Pertama, rudal tersebut tidak secara langsung mengancam kita. Jelas, pertahanan rudal Jepang sudah siap dan radar mereka beroperasi," katanya kepada wartawan di Pentagon, seperti dilansir dari Washington Examiner, Selasa (19/9/2017).



Mattis mengindikasikan bahwa Korut tampaknya sengaja menjalankan latihan pengujian rudal untuk memancing tanggapan yang lebih agresif dari AS.

(Baca juga: Wah! Menhan AS Isyaratkan Opsi Militer Hadapi Korut yang Kian Berulah)



"Korea Utara dengan sengaja menekan amplop hanya untuk mengetahui seberapa jauh mereka memberikan tekanan tanpa harus melewati batas yang akan membuat mereka rentan, jadi mereka mengarahkannya ke tengah-tengah Samudera Pasifik," tutur Mattis



Mattis juga mengatakan AS memiliki opsi militer yang tidak akan menempatkan Seoul, Korea Selatan, menghadapi risiko dari agresi Utara. "Ya, ada tapi saya tidak akan membahasnya secara rinci," kata Mattis.



Perencana militer telah lama khawatir bahwa pecahnya permusuhan akan segera menyebabkan rezim tersebut menembaki kota berpenduduk 25 juta dengan ribuan artileri yang ditempatkan di sepanjang perbatasan.

(qlh)