Keren! di AMMTC, Wakapolri: Indonesia Diberikan Mandat Cegah Terorisme Transnasional

JAKARTA - Wakapolri Komjen Syafruddin menghadiri pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-11 (AMMTC) di Filipina, sejak 18 September hingga 21 September 2017.

Syafruddin sendiri merupakan delegasi dari Indonesia, yang mewakili Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai AMMTC Leader of Indonesia.

Syafruddin menjelaskan, AMMTC adalah salah badan sektoral ASEAN pada pilar Asean Political Security Council (APSC), dimana dalam setiap pertemuan dilakukan pada level menteri guna membahas tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.

"Meeting ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan tahun 2017 sekarang adalah meeting AMMTC yang ke-11 penyelenggaraannya di Manila, Filipina selaku tuan rumah," kata Syafruddin dalam keterangan resminya yang diterima Okezone, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Pada kesempatan itu, Syafruddin mengungkapkan bahwa akan membahas working group on counter terorism yang merupakan langkah untuk menindaklanjuti finalisasi updating ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terorism (ACPoA on CT) serta menjadi momentum yang penting dalam finalisasi Manila Declaration to combat The Rise of Radicalization and Violent Extremism.

Lalu, kata dia, Indonesia mendapatkan mandat selaku lead sepherd counter terorism di Asia Tenggara untuk mengembangkan rencana aksi ASEAN yang komprehensif dalam memerangi terorisme yang dielaborasi ASEAN Plan on Counter Terorism. 

"Berdasarkan hasil kesepakatan negara ASEAN, maka ACPoA on CT (ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terorism) ini diupdate sebagaimana situasi ancaman terhadap terorisme," jelas dia.

Menurut Syafruddin, posisi Indonesia sangat strategis, pasalnya mendorong finalisasi draft tersebut sebagai langkah penting dalam penanggulangan radikalisasi dan aksi kekerasan oleh kelompok ekstrimisme yang semakin berkembang dan berpotensi mengancam keamanan di kawasan ASEAN.

Oleh sebab itu, ia berharap kegiatan ini kedepannya akan tercipta penguatan kerjasama regional dan Internasional baik yang bersifat goverment to goverment (G to G) ataupun antar kelembagaan dapat mewujudkan keamanan yang mantap dalam rangka mendukung berbagai agenda pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Secara organisasional, agenda ini akan berkontribusi positif dalam sinergi pemberantasan, upaya mitigasi, serta memberikan solusi yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan trans nasional yang sangat merugikan negara, bangsa dan masyarakat Tanah Air," pungkasnya.

