Di AMMTC, Wakapolri Usul Bangun Patroli Siber untuk Cegah Kejahatan Transnasional

JAKARTA - Di ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-11 (AMMTC) di Filipina, Wakapolri Komjen Syafruddin mengajukan beberapa langkah jurus untuk menangani radikalisasi dan kekerasan ekstrimisme.

‎"Pertama, pertukaran informasi intelijen tentang kelompok radikal dan teroris serta membangun kerjasama antar subnasional kawasan di perbatasan," kata Syafruddin melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Lalu, membangun Satuan Tugas Patroli Siber untuk mendeteksi secara dini adanya aktifitas siber dan penyalahgunaan Internet guna penyebaran tindakan yang dikategorikan sebagai aksi terorisme.

"Membangun kerjasama terkait pemantauan kelompok atau jaringan teroris," tuturnya.

Selain itu, mantan Kalemdiklat Polri ini juga memaparkan soal penanganan rise of radicalisation and violent extremism sebagaimana yang diamanatkan dalam UN Global Strategy to counter terorism, menerapkan hard dan soft approach.

"Soft approach antara lain upaya deradikalisasi, counter narratives social media, pendayagunaan ormas keagamaan termasuk juga proses revisi legislasi nasional," jelas dia.

Ia menjelaskan, pendekatan plan of action to counter violent extremisme yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah pencegahan, yaitu deradikalisasi dan counter deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan hukum nasional serta kemitraan dan kerjasama Internasional.

Menurut dia, telah dilakukan trilateral meeting antara Indonesia, Filipina dan Malaysia‎ di Manila pada bulan Juni 2017. Kemudian, pelaksanaan subregional ministerial meeting di Manado pada Juli sebagai upaya Indonesia dalam kerjasama kawasan to counter violent extremism.

"Indonesia tetap berkomitmen dalam penanganan rise of radicalisation dan violent extremism,‎" katanya.

Ia menilai kemunculan aliran radikalisme selalu menerpa negara yang lemah dan rusak seperti yang menimpa beberapa negara di Timur-Tengah, misalnya ISIS yang tumbuh subur pada negara-negara yang gagal dimana pemerintahnya hancur dan sistemnya rusak maka ajaran radikal mudah untuk masuk.

Untuk itu, ‎Syafruddin mengusulkan untuk mencegah paham radikal adalah memperkuat perekonomian negara. Menurut dia, orang bertindak radikal karena sudah putus asa, kehidupannya susah, kebanyakan mereka yang menjadi teroris dari kalangan ekonomi lemah.

"Makanya ekonomi harus kuat supaya aliran radikal tidak laku," pungkasnya.

Perlu diketahui, Wakapolri Komjen Syafruddin merupakan delegasi dari Indonesia dalam acara AMMTC di Filipina. Kehadirannya mewakili Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai AMMTC Leader of Indonesia.

Asean Ministerial Meeting on Transnasional Crime (AMMTC) adalah salah badan sektoral ASEAN pada pilar Asean Political Security Council (APSC), dimana dalam setiap pertemuan dilakukan pada level menteri guna membahas tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan trans nasional.

