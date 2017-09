Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Dorong Anggota Non-Blok Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

NEW YORK – Hari kedua Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibuka dengan pertemuan tingkat tinggi (PTT) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa 19 September. PTT tersebut mengambil tema “Focusing on people: Striving for Peace and a Decent life for All on Sustainable Planet”.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menteri Negara Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Usai mendampingi Wapres, Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan tingkat menteri (PTM) Komite Gerakan Non-Blok (GNB). Pertemuan tersebut digelar dengan isu utama terkait Palestina. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno mendorong agar para peserta mendukung kemerdekaan Palestina.

“Menlu Retno mendorong agar semua anggota GNB mendukung kemerdekaan Palestina,” demikian disampaikan akun Twitter Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (20/9/2017).

Konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa dan rakyat Palestina membuahkan hasil paling nyata berupa pengibaran bendera di Markas Besar PBB di New York. Melalui pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB pada September 2015, 119 negara mendukung pengibaran, 45 abstain, dan 8 menolak pengibaran bendera tersebut.

“Pengibaran bendera Palestina bersama-sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya merupakan sejarah baru dan diharapkan dapat mendorong ke arah pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB,” ucap perwakilan Indonesia untuk PBB periode 2015, Duta Besar Desra Percaya.

Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salah satunya adalah dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (KTT OKI) di Jakarta pada Maret 2016 dengan tema al Quds al Sharif atau Palestina.

Selain itu, Indonesia juga membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah sebagai bentuk dukungan secara diplomatik. Peresmian kantor konsulat tersebut dilakukan di Kedutaan Besar RI di Amman, Yordania, karena akses masuk ke Palestina dibatasi oleh Israel.

