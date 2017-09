Gempa Meksiko, Donald Trump: Kami Bersama Anda

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan cepat merespons kabar duka dari negara tetangganya, Meksiko. Gempa 7,1 SR mengguncang Meksiko pada Selasa 19 September siang menewaskan sedikitnya 138 orang.

"Tuhan memberkati warga Mexico City. Kami bersama Anda dan akan ada di sana untuk Anda," tulis Trump, dalam akun Twitternya.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017