Krisis Venezuela, Trump: Nicolas Maduro Membuat Rasa Sakit dan Penderitaan yang Mengerikan!

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan pihaknya siap untuk melakukan tindakan lebih lanjut di Venezuela. Ia juga menyerukan restorasi penuh demokrasi di negara yang tengah dilanda kekacauan akibat krisis politik itu.



"Presiden Nicolas Maduro telah menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang mengerikan pada orang-orang baik di negaranya," kata Trump dalam sebuah pidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



"Amerika Serikat telah mengambil langkah penting untuk meminta pertanggungjawaban rezim tersebut. Kami siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika pemerintah Venezuela tetap berada di jalurnya untuk memberlakukan peraturan otoriter pada rakyat Venezuela," tegas Trump seperti dikutip dari New York Post, Rabu (20/9/2017).

"Masalah di Venezuela bukanlah bahwa sosialisme telah diterapkan dengan buruk namun sosialisme telah diterapkan dengan baik," imbuhnya yang mendapat sedikit tepuk tangan dari badan dunia.



"Saya meminta setiap negara yang diwakili di sini hari ini untuk bersiap-siap untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis yang sangat nyata ini. Kami menyerukan restorasi penuh demokrasi dan kebebasan politik di Venezuela," seru Trump.

Dia lantas memperingatkan bahwa orang-orang Venezuela tidak memiliki cukup makanan dan kelaparan.



"Kita tidak bisa berdiri dan menonton," katanya kepada para delegasi.



Pernyataan Trump tersebut merupakan pengulangan apa yang dikatakannya pada Senin malam, saat dia mengecam krisis yang berkembang di Venezuela karena tidak dapat diterima.

