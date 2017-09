Wakapolri Sebut Konflik Semenanjung Korea Juga Mengancam Indonesia

JAKARTA - Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan bahwa konflik Semenanjung Korea dapat mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia.

Hal itu disampaikan, Syafruddin dalam acara Asean Ministerial Meeting on Transnasional Crime (AMMTC) di Filipina sejak 18-21 September 2017.

Pada kesempatan itu, Syafruddin meminta untuk negara di ASEAN untuk mencegah berbagai ancaman dan tantangan bagi stabilitas keamanan di Asia Tenggara, terutama keamanan maritim.

"Antara lain isu keamanan Laut China Selatan, isu semenanjung Korea, terorisme khususnya FTF (Foreign Terrorist Fighters), keamanan di perbatasan, penyelundupan senjata, orang, kayu dan satwa serta cyber crime," kata Syafruddin melalui keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Indonesia, kata Syafruddin akan melakukan beberapa upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional baik pada level nasional maupun kawasan.

Pencegahan itu, lanjut dia akan memfinalisasi proses ratifikasi Konvensi ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Person) untuk melengkapi upaya yang telah dilakukan selama ini dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia serta penyelundupan orang.

"Indonesia juga rentan terhadap penyelundupan satwa dan kayu, sehingga perlu mendorong diselenggarakannya Working Group on Illicit Trafficking in Wildlife and Timber sebagai kerangka atau basis kerjasama kawasan yang terfokus untuk menaggulangi permasalahan ini," papar Syafruddin.

Dalam kasus terorisme, Syafruddin menilai bahwa kawasan ASEAN rentan dijadikan sebagai tempat pelatihan oleh jaringan terorisme. Lalu, masalah narkoba, sambung dia Indonesia juga akan menaruh perhatian khusus.

"Terkait narkoba, Indonesia telah menginvestigasi lebih dari 47.000 kasus narkoba yang diantaranya banyak melibatkan sindikat internasional," ucapnya.

Selain itu, Syafruddin mengungkapkan bahwa global sedang menghadapi peningkatan ancaman kejahatan siber, maka perlu ada penguatan kerjasama kawasan untuk lebih mengefektifkan mekanisme ASEAN dalam memberantas kejahatan siber.

"Untuk itu, Indonesia mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bertanggungjawab dalam penguatan komunitas ASEAN, melalui Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas," tutup dia.

(kha)