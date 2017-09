Nah! Cari Kendaraan Selundupan, Polda Jabar Gelar Razia Motor Gede

BANDUNG - Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menginstruksikan seluruh jajaran satuan lalu lintas untuk melakukan razia dan memeriksa motor-motor besar mewah berkapasitas mesin 500-1.500 cc atau motor gede (moge) yang melintas di jalan raya, khususnya di wilayah hukum Polda Jabar.



Jika pemilik kendaraan tak bisa menunjukkan dokumen sah, akan ditindak tegas. Langkah ini dilakukan Polda Jabar untuk menekan peredaran motor besar mewah selundupan. Sebab, kendaraan impor tanpa dokumen resmi itu merugikan negara.



Seperti kasus puluhan motor dan mobil mewah selundupan menggunakan STNK dan pelat nomor palsu yang berhasil diungkap Ditreskrimum Polda Jabar beberapa waktu lalu. "Saya sudah perintah seluruh anggota satlantas untuk melakukan pemeriksaan kendaraan jika melintas di jalan. Kalau di jalan disetop dan diketahui tidak memiliki surat-surat resmi ya ditindak tegas, saya proses hukum, motornya disita. Itu tindak pidana," kata Agung di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Disinggung tentang kegiatan komunitas penggemar motor besar, Bandung Bike Week dan The Sacred Five pada 29 dan 30 September serta 1 Oktober 2017 di Kota Bandung, Kapolda menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.



"Kami beri izin. Kami sudah adakan pembicaraan. Namun syaratnya kendaraan tersebut (moge) harus memiliki surat-surat sah. Kami percaya, motor-motor anggota komunitas yang akan mengadakan Bandung Bike Week dan The Sacred Five itu dilengkapi dokemen," ujar Kapolda.

(qlh)