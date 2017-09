Truk Hidrogen Listrik Segera Jadi Kenyataan, Meluncur 2021

STUTTGART - Perusahaan penyuplai komponen otomotif asal Jerman, Bosch baru saja mengumumkan telah menjalin kerjasama dengan Nikola Motor untuk memproduksi mobil truk bertenaga hidrogen listrik. Rencananya akan dipasarkan pada 2021.

Diberi julukan Nikola One and Nikola Two, nantinya truk tersebut akan menggunakan teknologi eAxle milik Bosch, berbahan bakar hydrogen, mengusung baterai lithium ion berdaya 320 kWh dan motor listrik. Kedua perusahaan percaya bahwa hasil kinerja dari semuanya itu dapat menghasilkan tenaga maksimal 1.000 hp. Sedangkan untuk daya jangkaunya berada di kisaran 1.287 sampai 1.931 kilometer.

Diberitakan Paultan, Bosch eAxle merupakan platform modular yang menggabungkan motor, power electronic, dan transmisi yang menjadi satu kesatuan.

Nikola mengungkapkan bahwa pernah memamerkan satu truk pada Desember tahun lalu. Namun kendaraan itu tidak memiliki mesin dan interior yang sempurna. Dengan hadirnya Bosch membantu perusahaan dalam mewujudkan sistem penggerak untuk truk menjadi kenyataan.

Pendiri Nikola dan chief executive, Trevor Milton mengatakan "Kami sangat agresif mengejar tujuan kami untuk membawa semi-truk paling canggih yang pernah ada ke pasar. Powertrain membutuhkan mitra yang inovatif dan fleksibel yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kecepatan tim kami. Bosch telah membantu kami untuk datang ke pasar dengan cepat melalui perangkat keras dan perangkat lunak kelas automotif yang dimilikinya, sehingga visi kami bisa menjadi kenyataan,"

Selain Bosch dan Nikola Motor, produsen kendaraan listrik Amerika Serikat, Tesla Motors juga berencana merambah ke segmen kendaraan niaga. Bulan depan, perusahaan yang dipimpin Elon Musk itu akan memperkenalkan prototipe truk bertenaga listrik.

Belum ada keterangan resmi dari Tesla mengenai kemampuan truk tersebut, namun diperkirakan daya jelajahnya bisa mencapai antara 320 sampai 480 kilometer. Kendaraan ini dibuat menyasar segmen angkutan barang atau logistik dengan jangkauan menengah.

Rencananya, Tesla akan memproduksi truk itu secara massal dalam beberapa tahun mendatang, sambil mematangkan teknologi baterainya. (san)

