Mantap! Pameran Islam Eropa Diadakan di Brussels

BRUSSELS – Pameran yang menunjukkan bagaimana budaya dan pengaruh Islam di Eropa akhirnya diadakan di Brussels, Belgia setelah sempat tertunda. Penundaan ini disinyalir diakibatkan oleh serangan militan radikal yang sempat mengguncang Eropa.

Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Jumat (22/9/2017) pameran yang diadakan oleh Museum of Europe itu memiliki judul “Islam. It’s Also Our History” atau bila diartikan berarti “Islam Termasuk Sejarah Kita”. Sebelum diadakan di Belgia, pameran ini juga diadakan di sejumlah negara Eropa lainnya.

Pameran ini sebenarnya sempat mengalami penundaan beberapa kali oleh otoritas di Belgia serta penyelenggaranya akibat serangan Paris yang terjadi pada 2015 dan serangan bom di Belgia pada Maret 2016 yang menewaskan 32 orang.

Pihak Museum of Europe sempat mengalami kesulitan menemukan lokasi untuk menyelenggarakan pameran tersebut dengan sejumlah pemilik gedung yang khawatir pameran ini akan memicu kontroversial. Untungnya pihak Kota Brussels pun mau meminjamkan gedung Vanderborght dan membuat pameran ini resmi dibuka pada 15 September 2071.

“Kami ingin menjelaskan kepada warga Eropa bahwa Islam adalah bagian dari peradaban Eropa dan ini bukanlah (Agama-red) yang diimpor baru-baru ini namun memang memiliki akar yang berusia 13 abad,” ujar salah satu panitia penyelenggara pameran, Isabelle Benoit, kepada AP.

Benda-benda yang dipamerkan terdiri dari berbagai karya seni bersejarah dan kontemporer hingga tampilan multimedia. Benda-benda ini mengungkapkan bagaimana Islam mempengaruhi Eropa ketika Arab memerintahkan Semenanjung Iberia, Kekaisaran Ottoman hingga Periode Kolonial.

Selain itu ada juga karya seni yang menggambarkan bagaimana situasi modern saat ini antara Islam dan Eropa. Salah satunya adalah dengan tema bagaimana perang di Timur Tengah membuat para imigran nekat menuju Eropa.

Karya ini dibuat oleh seniman asal Denmark, Nikolaj Bendiz Skyum Larsen. Ia ingin membuat seni yang mengenang ribuan imigran Muslim yang kehilangan nyawanya ketika mencoba menyeberangi Laut Mediterania serta mencapai wilayah Eropa dengan menggunakan rakit serta perahu yang rapuh.

