Sebut Menteri Lingkungan Kanada 'Barbie Iklim', Pejabat Parlemen Dikecam Netizen

OTTAWA – Netizen di Kanada baru-baru ini dibuat geram dengan celotehan yang dikeluarkan oleh pejabat parlemen, Gerry Ritz. Pasalnya, Rizt menyebut Menteri Lingkungan Kanada, Catherine McKenna, sebagai sosok “Barbie iklim” di Twitter.

Sebagaimana dikutip dari The Globe and Mail, Jumat (22/9/2017) McKenna angkat bicara mengenai komentar miring tersebut ketika ia berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. McKenna awalnya menolak memberikan respons atas pernyataan itu namun setelah didesak ia pun angkat bicara.

“Ini bukan tentang saya. Ini tentang bagaimana wanita, terutama wanita dalam politik, menghadapi komentar seksis dan misoginisistik, terutama dari (pejabat-red) Konservatif. Saya ingin berbicara tentang apa yang saya lakukan (di Sidang Majelis Umum PBB) tapi sayangnya kita malah membahas ini,” ujar McKenna.

Dibanjiri kritikan dari para netizen, Ritz pun segera menghapus Tweet tersebut. Ia kemudian meminta maaf atas tindakannya itu. “Saya meminta maaf atas penggunaan Barbie, itu tidak mencerminkan peran dari seorang menteri,” tulisnya di Twitter.

Sekadar informasi, Barbie yang dimaksud di sini memanglah boneka Barbie yang ikonik di kalangan anak-anak hingga remaja perempuan.

McKenna mengklaim, ia menerima permintaan maaf tapi menambahkan bahwa ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf belaka. “Ini tentang perubahan perilaku dan sikap,” ucap Menteri Lingkungan Kanada tersebut.

“Ada banyak wanita muda yang ingin terjun ke dunia politik dan saya ingin mereka bisa melakukannya serta mereka bisa membicarakan pekerjaan hebat yang mereka lakukan, bukan mengenai warna rambut mereka,” tegasnya.

McKenna mengklaim, ini bukan pertama kalinya ia mendapatkan komentar pedas hanya karena ia merupakan kaum hawa di dunia politik yang didominasi laki-laki. “Lihatlah Twitter feed saya,” ucap McKenna.

