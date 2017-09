FOKUS: Siaga di Gunung Agung, Pengamatan hingga Antisipasi Matang Menghadapi Kondisi Terburuk

GUNUNG Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, terpantau menunjukkan geliatnya berupa peningkatan aktivitas vulkanik sejak 18 September 2017. Status Gunung Agung pun dinaikkan menjadi level Siaga. Pemerintah setempat kemudian menerapkan tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 1 Oktober usai mendapat pemberitahuan dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terkait peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung, Bupati Karangasem IGA Mas Sumantri mengimbau masyarakat agar mengikuti arahan dari pemerintah. "Kami meminta kepada warga untuk mematuhi arahan dari pemerintah. Untuk proses evakuasi di sini satu komando. Kami minta warga tetap tenang dan jangan panik," terangnya di Karangasem, Selasa 19 September 2017.

Sumantri menyatakan jika keadaan semakin memburuk warga segera berkumpul di tempat yang aman. Pemerintah, lanjut dia, siap mengevakuasi ke lokasi yang sudah disiapkan. Pihaknya juga meminta warga supaya mencari informasi valid ke camat dan perbekel. Sebab, pemkab siap memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat.

Sementara ancaman bahaya secara langsung berada di wilayah utara Gunung Agung, terutama daerah aliran Sungai Tukad Tulamben, Tukad Daya, dan Tukad Celagi yang berhulu di area bukaan kawah, Sungai Tukad Bumbung di tenggara, Pati, Tukad Panglan, dan Tukad Jabah di selatan Gunung Agung. Wilayah-wilayah tersebut diketahui berpotensi terhadap bahaya aliran piroklastik dan lahar.

Lalu berdasarkan pantauan hingga hari ini, Jumat (22/9/2017), terjadi 230 kali gempa di gunung setinggi 3.031 meter dari permukaan laut (MDPL) tersebut. Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Pos Pengamatan Gunung Agung, I Nengah Wardana, memerinci gempa terjadi pada pukul 06.00–12.00 Wita. Dari 230 gempa, 22 di antaranya bersifat vulkanik dangkal dengan durasi 6–11 detik. Kemudian 176 gempa vulkanik berdurasi 7–35 detik. Lalu gempa tektonik lokal sebanyak 32 kali dengan berdurasi 36–89 detik.

Jumlah tersebut meningkat dibanding periode pengamatan pada pukul 00.00–06.00 Wita tadi yang terjadi 190 gempa. Pada Kamis 21 September, warga juga sempat merasakan gempa keras sehingga banyak yang menyelamatkan diri keluar rumah. Kejadian itulah yang membuat warga memutuskan mengungsi.

Gelombang pengungsi warga sekitar Gunung Agung terus bertambah. Data sementara, jumlah pengungsi di Karangasem diperkirakan mencapai 2.000 orang, sedangkan di Buleleng 1.540 orang, dan di Kabupaten Klungkung 662 orang. PVMBG pun menyebut Gunung Agung berpotensi meletus, namun tidak bisa diprediksi waktu pastinya.

Kepala PVMBG Kasbani mengatakan, sampai saat ini aktivitas vulkanik Gunung Agung cukup tinggi dan cenderung konsisten. Pihaknya juga telah merekomendasikan masyarakat yang berada di radius 6 kilometer dari kawah untuk segera mengungsi. "Potensi (letusan) tetap ada, karena ini aktivitas gunung terus meningkat," katanya kepada Okezone.

Terakhir kali Gunung Agung meletus pada 1963. Sejak saat itu aktivitasnya cenderung diam. Menurut Kasbani, beberapa kali guncangan hanya berkekuatan rendah dan tidak signifikan. Tapi sejak Agustus, Gunung Agung kembali "terbangun" dan beberapa kali mengalami guncangan di sekitar kawah. "Kita tidak tahu kapan ada letusan. Tapi aktivitas tetapi tinggi. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kita tidak ingin letusan terjadi, namun kita harus siap hadapi itu," jelasnya.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan wilayahnya siap menghadapi kondisi terburuk apabila terjadi erupsi Gunung Agung. "Kita laporkan kepada seluruh warga, baik Bali maupun Indonesia, termasuk dunia internasional, bahwa kita sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk walaupun kita semua berdoa berharap tidak pernah terjadi. Tapi kita sudah siap untuk menghadapi yang terburuk. Hope for the best prepare for the worst," katanya, Kamis 21 September 2017.

Pastika menerangkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali sudah dibagi dalam beberapa zona. Hal itu untuk memudahkan berkoordinasi dan pelaksanaan tugas kegawatdaruratan. Kemudian juga telah ditetapkan pos komando tanggap darurat bencana di Pelabuhan Tanah Ampo yang dipimpin langsung Bupati Karangasem IGA Mas Sumantri.

Kesiapan lainnya dari segi peralatan seperti tenda, dapur umum, fasilitas kesehatan, juga dukungan bahan logistik bagi pengungsi. "Kepala BNPB sudah bertemu saya, menyatakan kesiapannya mendukung operasi ini. Kalau kurang biaya, mereka siapkan. Kurang peralatan, mereka siapkan. Kemampuan teknis juga mereka siapkan. Oleh karena itu, sekali lagi tidak perlu khawatir," terangnya.

