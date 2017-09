Tegas! Malaysia Cegah WNA yang Datang untuk Hadiri Pesta Gay

KUALA LUMPUR – Otoritas Malaysia saat ini berusaha mencegah orang-orang dari negara lain yang mencoba masuk ke dalam negaranya untuk menghadiri pesta gay. Dilaporkan, pesta para penyuka sesama jenis itu direncanakan akan diadakan pada 30 September 2017.

Saat ini pencegahan utama dilakukan oleh pihak Departemen Keimigrasian Malaysia. Sebagaimana dikutip dari The Star, Sabtu (23/9/2017) Direktur Jenderal Datuk Seri Mustafar Ali mengatakan, orang-orang yang diketahui masuk Malaysia untuk menghadiri pesta kontroversial itu maka akan diberikan Not to Land Notice (tidak diperbolehkan masuk) sesuai Undang-Undang Imigrasi setempat.

Mustafar menegaskan langkah ini diambil berdasarkan instruksi dari Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad juga mengeluarkan perintah untuk Kepolisian Malaysia agar tidak mengizinkan diadakannya acara tersebut.

“Departemen Keimigrasian akan bekerjasama dengan instansi penegak hukum yang berhubungan untuk mengidentifikasikan para individu ini dan memastikan mereka tidak masuk ke dalam negeri,” tuturnya melalui pernyataan.

Hamidi juga menegaskan bahwa langkah ini sudah sesuai dengan kebijakan Malaysia. “Departemen Keimigrasian bersikap teguh dalam pendiriannya agar tidak berkompromi dengan pihak-pihak yang berusaha mengenalkan praktik-praktik yang tidak sehat dan tidak bermoral yang dapat mengancam perdamaian, keamanan dan kedaulatan negara,” tambahnya.

Kabar diadakannya pesta gay ini pertama kali merebak melalui media sosial di Negeri Jiran. Pesta yang berjudul “White Party Bangkok Warm Up Party” itu direncanakan akan diadakan pada akhir bulan ini di Kota Kuala Lumpur.

Sun Daily mewartakan, para panitianya telah mengundang komunitas LGBT di Malaysia agar menghadiri pesta tersebut. Acara ini disebut untuk mempromosikan festival musik gay terbesar tahunan di Thailand yang bernama “White Party Bangkok”.

Pencegahan ini hanya berselang beberapa hari setelah Malaysia membatalkan festival bir yang direncanakan diadakan pada Oktober 2017. Namun perihal pembatalan festival bir itu, Kepolisian Malaysia mengklaim ini dilakukan atas alasan keamanan.

(emj)