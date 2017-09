Biaya Isi Ulang e-Money Rp1.500, Timnas U-16 ke Piala Asia 2018, dan Citra Negatif Polantas

Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Jumat (22/9/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Maksimal Rp1.500, BNI Siap Ikuti Aturannya

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Getway). Aturan ini menetapkan mengenai biaya pengisian ulang (top up) uang elektronik atau sering disebut e-money.

Ada dua cara pengisian saldo uang elektronik yang ditetapkan aturannya. Pertama dengan cara off usatau lintas kanal pembayaran dikenakan Rp1.500 dan cara on us atau satu kanal, di mana pada pengisian ulang sebesar Rp200.000 tidak kena biaya (gratis) sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dikenakan biaya maksimal Rp750.

2. Garuda Muda Rebut Tiket Putaran Final Piala Asia 2018

Timnas Indonesia U-16 mengalahkan Laos pada pertandingan pamungkas babak penyisihan Grup G kualifikasi Piala Asia U-16 2018 di Stadion Rajamangala, Thailand, Jumat (22/9/2017). Sepasang gol Sutan Zico dan penalti Rendy Juliansyah memastikan skuad Garuda Asia menang dengan skor 3-0.

Kemenangan tersebut memastikan Timnas Indonesia U-16 melenggang ke putaran final Piala Asia U-16 2018. Skuad asuhan Fakhri Husaini lolos dengan nilai sempurna dari empat pertandingan.

3. HUT Ke-62 Polantas, Kapolri Tito Singgung Citra Negatif

Kapolri Jenderal Tito Karnavian ikut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Lantas Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya ia mengatakan peran polisi lalu lintas (polantas) sangat vital, apalagi di ibu kota yang macet.

4. Akui Masih Sakit, Valentino Rossi ke Aragon Pakai Tongkat

Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, tampil nekat di seri ke-14 MotoGP 2017 yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 24 September 2017. Pasalnya kedatangannya ke Aragon dengan mengikuti balapan MotoGP dirasa belum tepat.

Seperti diketahui, pembalap berjuluk The Doctor itu diharuskan menjalani pemulihan satu bulan setelah mengalami cedera tulang tibia dan fibula. Maka, secara pasti ia akan absen di Misano beberapa pekan lalu dan Aragon yang diadakan akhir pekan ini.

5. Penyebab Korban Tarung 'Gladiator' di Bogor Tewas

Polresta Bogor Kota menyebut bahwa penyebab tewasnya siswa SMA bernama Hilarius Christian Event Raharjo (15) karena adanya luka robek pada bagian ulu hati. Sebelumnya, korban sempat bertarung ala 'gladiator'.

"Dari hasil autopsi, ada luka robek di hati 4 cm. Diduga benturan keras yang menyebabkan pendarahan di perut, dan korban tewas," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Ulung Sampurna Jaya

6. Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia, Apa Alasannya?

Front Pembela Islam (FPI) menepis kabar bila Imam Besar FPI Habib Rizieq akan kembali ke Tanah Air hari ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi bila Habib Rizieq akan pulang dari Arab Saudi.

