Unjuk Kekuatan, AS Kirim Pesawat Pengebom ke Perairan Timur Korut

WASHINGTON – Pesawat pengebom B-1B Lancer milik Amerika Serikat (AS) yang dikawal beberapa jet tempur, terbang di wilayah udara internasional di atas perairan sebelah timur Korea Utara (Korut) sebagai sebuah pertunjukan kekuatan. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada Pyongyang terkait program nuklir dan rudal balistiknya.

"Ini adalah wilayah terjauh dari Zona Demiliterisasi (DMZ) yang pernah didatangi pesawat tempur atau pesawat pengebom AS di lepas pantai Korut. pada abad ke-21. Langkah ini menegaskan keseriusan tindakan yang akan kita ambil dalam menanggapi perilaku Korut yang sembrono," kata Juru Bicara Pentagon, Dana White sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (24/9/2017).

Korut dan AS kembali tegang dalam sepekan terakhir setelah ancaman yang dilontarkan Donald Trump pada Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu. Berbicara di depan para diplomat negara-negara anggota PBB di New York, Trump mengatakan, dia akan “benar-benar menghancurkan Korut” jika AS terpaksa mempertahankan dirinya dan sekutunya dari ancaman Pyongyang. Korut membalas ancaman tersebut dengan menyatakan akan menggelar uji coba nuklir di Pasifik.

