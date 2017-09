Waduh! Seekor Buaya di Malaysia Sebabkan Kemacetan Lalu Lintas, Kok Bisa?

PETALING JAYA - Dalam beberapa waktu belakangan masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus buaya yang menyeret 2 orang di Kalimantan Utara. Bahkan berita tersebut sempat disorot media asing mulai dengan Daily Mail hingga Metro.uk.

Daily Mail menuliskan berita tersebut dengan judul Horrific moment shaman who said his supernatural powers would protect him in crocodile-infested lake... is suddenly dragged beneath the waters as shocked onlookers gasp. Sementara itu, Metro memuat artikel itu dengan judul lebih ringkas yaitu Shaman who claimed to ‘control crocodiles’ is killed by crocodile. Kini giliran negeri tetangga, Malaysia yang dibuat heboh oleh hewan reptil ganas tersebut.

Seekor buaya di Negeri Jiran menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan utama yang menghubungkan wilayah Damansara dan Puchong. Sebagaimana dilansir dari The Star, Minggu (24/9/2017), buaya tersebut secara mengejutkan muncul di Sungai Klang hingga menarik perhatian publik.

Kemacetan dimulai setelah beberapa orang termasuk pengendara memilih menghentikan kendaraan mereka untuk menonton si buaya. Mereka menonton dari atas jembatan dan jumlah orang-orang yang datang terus bertambah. Masyarakat sangat tertarik dengan buaya tersebut lantaran ukurannya yang sangat besar yakni sekira 3 sampai dengan 4 meter.

Puluhan warga menonton penampakan seekor buaya besar di Malaysia. (Foto: The Star)

Atas penemuan ini, seorang warga kemudian memutuskan untuk menghubungi petugas layanan darurat. Juru Bicara Pemadam Kebakaran Selangor menyebut, pihaknya mendapat laporan tentang buaya itu dari warga pada Sabtu 23 September sekira pukul 09.00 pagi waktu setempat.

Ketika tiba di lokasi, para petugas menemukan puluhan dan mungkin hingga ratusan berkumpul di tepian sungai untuk melihat buaya yang berenang dengan tenang tersebut. Kini insiden penemuan buaya itu telah diserahkan ke pihak Departemen Margasatwa dan Taman Nasional.

Para petugas pemadam kebakaran sendiri terus memantau buaya tersebut dan membantu menertibkan warga sebelum pihak Departemen Margasatwa dan Taman Nasional. "Personel kami terus memantau situasi di lokasi," ujar Juru Bicara Pemadam Kebakaran Selangor.

(rav)