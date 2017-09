Duh! Ledakan Terjadi di Sebuah Rumah Penginapan, 2 Orang Terjebak Puing-Puing Bangunan

LANCHASIRE - Sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas terjadi di sebuah rumah penginapan di Lanchasire, Inggris. Ledakan cukup besar tersebut menyebabkan bangunan gedung rusak parah dan mengakibatkan 2 orang terjebak di reruntuhan puing-puing.

Dua orang yang terjebak tersebut terdiri dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Ledakan tersebut terjadi sekira pukul 17.55 sore waktu setempat di Jalan Charles, Balackpool. Polisi bersama petugas pemadam kebakaran serta paramedis langsung tiba di lokasi untuk menyelamatkan kedua korban.

Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut jalan sempat ditutup oleh petugas berwenang. Beberapa warga yang tinggal di dekat wilayah tersebut juga ikur dievakuasi.

Firefighters and paramedics have rescued two people who were trapped following the explosion. Both casualties have been taken to hospital.— Lancashire Fire (@LancashireFRS) 23 September 2017