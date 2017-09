Bakal Tampil di SEMA, Ford Modifikasi Bronco Keluaran 1966

WASHINGTON - Ford Bronco yang diproduksi 1966 sedang menjalani proses modifikasi. Rencananya sport utility vehicle (SUV) tersebut akan tampil secara eksklusif dan pertama di dunia pada ajang tahunan industri aftermarket dan modifikasi mobil, Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show yang digelar akhir tahun ini.

Bronco versi modifikasi ini akan diciptakan oleh WD-40 Co, lalu untuk pembangunannya sendiri dikerjakan oleh perusahaan modifikasi Aaron Vaccar and The Vaccar Co. Setelah dipamerkan di SEMA, rencannya mobil dua pintu itu akan dilelang. Semua hasil lelang akan disumbangkan ke Childheld, sebuah badan amal yang membantu anak-anak terlantar dan untuk SEMA Memorial Scholarship Fund, yang menawarkan beasiswa kepada siswa untuk masuk ke bisnis aftermarket automotif.

Nantinya mobil ini akan diberi julukan WD-40/SEMA Cares Boosted Bronco. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, mobil offroad ini akan memiliki bodi yang sudah diberi cat biru dan dipermanis oleh kehadiran warna kuning. Warna tersebut dipilih karena terinspirasi dari warna yang digunakan oleh jajaran produk WD-40.

Selain warna yang cukup mencolok, mobil ini akan mengggunakan mesin EcoBoost hasil racikan Ford. Namun sampai saat ini belum diketahui kapasitas mesin yang akan ditanamkan di bawah kap mobil.

Dilaporkan Carscoops, Vaccar mengatakan bahwa kedatangan WD-40/SEMA Cares Boosted Bronco sebagai tanda penghormatan kepada mobil hot rod klasik.

"Mesin EcoBoost akan memberikan mobil berkarakter klasik ini menjadi modern apalagi ditambah turbocharged dan mesin yang hemat bahan bakar. Tidak mungkin ada merek lain yang lebih ikonik daripada WD-40 yang bisa dipasangkan dengan kendaraan yang menghasilkan kegembiraan dari Bronco," kata Vaccar. (san)

