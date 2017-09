Kembali Jalin Kerjasama dengan Colombo Plan, Bukti Pemerintah Dukung Penuh Pengarusutamaan Gender

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) kembali bekerja sama dengan Colombo Plan Secretariat mengadakan Sharing Best Practices of the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting in Indonesia, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraanya, program ini diikuti oleh 12 negara yakni Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Philipina, Indonesia, Malaysia, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand dan Fiji. Dimana, program ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 25-28 September 2017 hari ini di Jakarta dan 29 September-1 Oktober 2017 di Bandung.

Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kemensetneg Gogor Oko Nurharyoko, dalam sambutan tertulisnya menyatakan bahwa program yang dilaksanakan bersama KPP PA ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan negara-negara anggota Colombo Plan.

“Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan kerja sama Teknik antar Negara Berkembang dengan berbagi pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan praktik terbaik,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Humas Kemensetneg.

Melalui program tersebut pihaknya berharap peserta mengetahui best practices Indonesia dalam memformulasikan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk pemberian bantuan bagi perempuan dan anak pasca mengalami kekerasan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami juga berharap program pelatihan ini akan bermanfaat bagi seluruh peserta. Apalagi dengan datang ke Indonesia, berperan penting dalam memperkuat dan mempromosikan hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara Colombo Plan,” ungkapnya.(fin)

