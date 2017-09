Menteri Yohana: Kesetaraan Gender dan Pembangunan adalah untuk Semua

JAKARTA - Memasuki tahun ketiga penyelenggaraanya, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) kembali bekerja sama dengan Colombo Plan Secretariat mengadakan Sharing Best Practices of the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting in Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Menteri KPP PA Yohana Yembise mengatakan, melalui kegiatan ini, akan ada banyak pengalaman yang dimiliki negara-negara peserta baik itu dari fenomena umum ataupun kondisi khusus masing-masing negara dalam upaya pengarusutamaan gender.

"Berbagi pengalaman membuat kita dapat mempersiapkan lebih baik. Kuncinya adalah kooperatif, kolaborasi, dan kerja bersama,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Humas Kemensetneg.

Menteri Yohana juga menekankan, bahwa kesetaraan gender dan pembangunan adalah untuk semua. Serta pengarusutamaan gender bukan hanya pengetahuan dan keterampilan mempraktikkan metode, tapi juga melibatkan hubungan manusia, aspek sosial budaya dan bahkan kasih sayang.

"Peran keluarga sebagai institusi terkecil dimana isu gender menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis, saling hormat dan menyayanyi. Kita harus menjadikan kesetaraan gender sebagai persoalan dalam hati kita. Inilah inti dari apa yang kita lakukan, membuat kesetaraan gender menjadi kenyataan,” pungkasnya.(fin)

(amr)