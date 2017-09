Misteri Surat Ibu Pembuang Bayi di Rumah Bidan, Apa Isinya?

BUKITTINGGI - Seorang bayi ditemukan di atas bangku depan rumah praktik bidan di Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (13/9/2017). Bayi laki-laki itu kini dirawat oleh bidan.



Bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan ini ditemukan pertama kali oleh anak bidan Asmiwarti yang masih balita, pukul 17.00 WIB.



Pemilik tempat praktik bidan yang akrab disapa dengan Bidan As ini menyebutkan, awalnya ia menyangka bayi yang disebut anaknya adalah bayi dari orang tua yang datang untuk berobat. Bidan As pun menyuruh bayi dibawa ke dalam. Namun, karena tak kunjung masuk ruang praktik, Bidan As pun melihat ke luar.



Ternyata bayi dengan berat 4,5 kilogram dan panjang 49 sentimeter ini hanya sendiri, tanpa orang tua. Saat itu, bayi berada di pinggir kursi dan hampir jatuh.

Ketua RT 01/RW 01 Sarbaini pun langsung melaporkan penemuan bayi ini ke polisi. "Bayi ini dititip dan dirawat sementara di rumah bidan ini, kita minta surat permintaan penitipan dan perawatan ke polisi," ujar Sarbaini.

Diduga mengetahui bayinya akan diadopsi, pelaku yang tega meninggalkan bayinya di rumah praktik bidan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengirimkan surat berisi permintaan agar bidan tidak menyerahkan bayinya kepada orang lain.



Surat yang ditulis pada selembar kertas ini ditemukan di kursi depan rumah praktik bidan Asmiwarti di Jalan Veteran, Simpang Tembok, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (23/9/2017) sore, persis di tempat yang sama dengan tempat seorang bayi ditemukan pada 13 September 2017.





Bidan As, pemilik rumah praktik menyebutkan, surat yang tidak diketahui pengirim dan tujuannya ini ditemukan sekitar pukul 16.00 WIB. "Anak saya jangan dikasi sama orang lain buk," demikian tulisan yang ada di surat itu.



"Isi suratnya jangan dikasihkan bayi saya pada orang lain, tidak tahu siapa yang meletakkan surat itu, mungkin ibu bayi karena kenapa anaknya ditinggal di sini tentu ada tujuannya. Selama dalam perawatan saya banyak orang yang datang melihat bayi untuk mengadopsi dan jadi ibu asuh," kata Bidan As.



Menurut Bidan As, penemuan bayi di rumah praktiknya ini cukup menyita perhatian banyak pihak. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang untuk saat ini diberi nama 'Raja' oleh salah seorang calon ibu asuh, menjadi rebutan belasan pasang suami-istri.



Tidak saja warga Bukittinggi, peminat juga datang dari luar kota seperti dari Kota Padang, Payakumbuh, bahkan ada pasangan suami-istri yang mengaku datang dari Medan.

(qlh)