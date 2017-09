AS Bantah Nyatakan Perang Terhadap Korut

WASHINGTON – Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan perang terhadap Korea Utara (Korut). Sanders menyebut tudingan tersebut sebagai sesuatu yang absurd.

"Kami tidak mengumumkan perang terhadap Korea Utara dan ide mengenai hal itu tidak masuk akal,” kata Sanders sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (26/9/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho menuduh AS telah mengumumkan perang terhadap negaranya. Pernyataan Ri itu dipicu oleh komentar Presiden AS, Donald Trump yang menyatakan Ri dan Korut tidak lama lagi akan ‘hilang’.

“Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS-lah yang pertama kali mengumumkan perang,” kata Ri dalam konferensi pers di New York.

"Karena AS telah mengumumkan perang terhadap negara kami, maka kami memiliki hak untuk melakukan tindakan, termasuk hak untuk menembak jatuh pengebom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami.”

“Setelah itu, pertanyaan mengenai siapa yang tidak akan ada lebih lama lagi baru akan terjawab,” tambahnya.

Sebenarnya pernyataan Ri tidak terlalu keliru karena secara teknis Korut dan AS masih dalam keadaan perang karena kedua negara tidak pernah berdamai secara formal sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953. Sejak saat itu, Korut terus mengembangkan kapabilitas senjata nuklir dan rudal balistik yang dapat menghantam daratan AS. Serangkaian uji coba rudal dan bom nuklir yang dilakukan Pyongyang beberapa tahun terakhir membuat AS merasa terancam.

