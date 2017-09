Angela Merkel, Kanselir Jerman Bergelar Doktor Kimia Kuantum yang Ternyata Takut Anjing

KEMENANGAN Angela Merkel untuk kembali memangku tampuk kepemimpinan di Jerman menunjukkan pamor dan popularitasnya masih tinggi.



Dia kini tidak hanya menjadi kanselir keempat Jerman, tapi juga pemimpin dunia Barat, pembela kemanusiaan dan multilateralisme, perekat aliansi trans-Atlantik, dan aktor global. Di bawah kepemimpinan wanita bergelar doktor dalam bidang kimia kuantum itu, Jerman telah menjadi negara paling penting, besar, dan kaya di Eropa yang merupakan benua termakmur di dunia. Jerman sering digambarkan sebagai negara yang terlalu besar untuk Eropa dan terlalu kecil untuk dunia. Namun, Merkel tampil cemerlang di tengah situasi dunia yang lebih agresif.



Dalam pemilu nasional, Minggu (24/9), Merkel unggul 33%. Kesuksesan Merkel sebagai politikus juga tidak terlepas dari pengalamannya sebagai ilmuwan yang selalu menggunakan pendekatan analisis terhadap segala sesuatu. Di Akademi Ilmu Pengetahuan Jerman Timur, Merkel menjadi satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai ilmuwan riset dalam bidang teori kimia. Merkel merupakan pemimpin yang vokal membela HAM, bersimpati kepada pengungsi, dan semangat mengampanyekan pengurangan gas rumah kaca.

Dia kecewa dengan kemunduran AS dalam perubahan iklim. “Pada saat kita mengandalkan orang lain, mereka justru berbalik badan,” katanya, dikutip The New York Times.

Para ahli memprediksi Merkel akan menggunakan jabatannya untuk memperbesar peranan Jerman di dunia dan menstabilkan Uni Eropa (UE). Namun, dia memiliki tugas baru yang cukup sulit dan menyita waktu, yakni mempersatukan koalisi pemerintah, termasuk Sosial Demokrat yang akan menjadi oposisi baru pemerintah. “Dia merupakan tiang stabilitas dan kepastian navigasi di perairan yang belum terpetakan,” kata Ivan Vejvoda dari Institut Ilmu Pengetahuan Manusia.



“Merkel enggan didorong memainkan peran pembela demokratik liberal, tapi saat bersamaan dia juga harus mampu menyelesaikan tantangan global,” sambungnya.

Merkel diyakini akan melakukan perubahan besar. Sebagai orang yang terlahir di Jerman Timur, dia telah memahami dengan baik nilai liberal. Volker Perthes dari Institut Jerman untuk Urusan Keamanan dan Internasional mengatakan, di hadapan AS, Rusia, dan Turki, Jerman merupakan kekuatan menengah di tengah segalanya. “Saya hidup cukup lama di belakang pagar panjang. Kehidupan itu bukan kehidupan yang saya inginkan kembali,” tegas Merkel kepada Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban yang juga politikus sayap kanan.

