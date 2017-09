Asisten Apoteker yang Ditangkap Ternyata tak Jual PCC, Ini Pembelaan Mahasiswa Farmasi UHO

KENDARI - Diketahui lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka pengedar pil PCC (paracetamol caffein carisoprodol) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Tim gabungan dibentuk terdiri dari BNNP Sultra, Ditintelkam, Ditnarkoba dan Reserse Kendari untuk ungkap pelaku dan jaringan. "Telah dilakukan penangkapan beberapa," kata Kabagpenum Mabes Polri Brigjen Rikwanto.

Para tersangka yakni, RS (27) wiraswata, FA (33) swasta, ST (39) swasta, WY (34) apoteker dan AM (19) asisten apoteker. Para tersangka ditangkap di tempat terpisah dan waktu berbeda.

Salah satu tersangka yakni AM yang berprofesi sebagai asisten apoteker di salah satu apotek di Kota Kendari itu, masih tercatat sebagai mahasiswa aktif farmasi di Universitas Halu Oleo (UHO).

Menanggapi hal tersebut, bertepatan dengan Hari Farmasi Sedunia, Ikatan Alumni Farmasi (IKAF) Universitas Halu Oleo (UHO) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi solidaritas untuk AM. Dan meluruskan bahwa juniornya tersebut bukan menjual PCC tapi jenis obat Tramadol. Tapi karena proses penangkapanya bertepatan dengan kasus KLB(Kejadian Luar Biasa) Pil PCC, jadi banyak yang mengira ia juga mejual pil PCC.

Ketua IKAF UHO, Muh Nurdin mengataka aksi damai tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada junior mereka yakni AM yang saat ini tengah menjadi tahanan di Kepolisian Daerah (Polda) Sultra setelah ditangkap bersamaan hebohnya korban Pil PCC.

“Saya bersama teman-teman alumni dan juga adik-adik mahasiswa junior kami di Farmasi UHO dalam aksi ini membawa nama almamater kami, karena rasa solidaritas kami terhadap AM, yang saat ini tersandung masalah di Polda Sultra,” ujarnya kepada Okezone, Rabu (27/9/2017).

Nurdin mengungkapkan mereka akan terus memberikan dukungan kepada AM karena dalam kasus tersebut AM yang berprofesi sebagai asisten apoteker tersebut benar-benar bersalah atau tidak. Dimana AM ditangkap karena menjual jenis obat Tramadol yang tidak lain merupakan obat legal, bukan PCC.

“Kalau mau dikaji lagi, kan harus dikembalikan ke ranah hukum juga, maksudnya ini masih belum jelas, masih abu-abu apakah dia benar-benar bersalah atau tidak. Jadi disini sebetulnya tujuan utamanya kita adakan aksi ini untuk rasa solidaritas kita atas saudara kita yang saat ini tersandung kasus,” ungkapya.

Namun sebagai apoteker, Nurdin menegaskan bahwa sebelum menjalankan praktek kefarmasian, seorang apoteker terlebih dahulu harus memahami aturan-aturan terkait dengan pekerjaan kefarmasian untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan praktek.

“Sebagai seorang farmasi kita menegaskan bahwasannya obat ilegal itu, betul-betul kita tolak penyebarannya,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang rekan sekampus AM yang juga turut dalam aksi tersebut Andi Baso Amirul Haq sangat menyayangkan ditangkapnya AM. Sebab menurutnya, seharusnya ada koordinasi Polda, BNN, dan BPOM karna Apotek itu adalah tempat yang legal untuk menjual Tramadol. Namun sering disalah gunakaan oleh masyarakat, makanya pihak apotek tegas mengingatkan jika ingin beli Tramadol harus menggunakan resep dokter.

"Kalau pil PCC memang ilegal dan sudah lama di tarik sejak tahun2013 oleh industri dan BPOM dan tidak ada apotek yang menjualnya lagi. Kalau Tramadol itu adalah Obat Legal," ungkapnya aktivis HMI Kendari ini.

Hingga saat ini AM dan keempat tersangka lainnya masih ditahan di Mapolda Sultra untuk menjalankan proses hukum selanjutnya.(fin)

