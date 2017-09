Ini Lima Situs Jodoh Teraneh di Dunia, Nomor Tiga untuk Tukang Selingkuh!

JAKARTA - Kejahatan asusila di internet makin mengkhawatirkan. Setelah ramai menjadi kontroversi di masyarakat, polisi akhirnya memblokir laman nikahsirri.com yang diduga secara terang-terangan mempromosikan prostitusi terselubung dengan tagline lelang perawan.

Sejak diluncurkan pada 19 September 2017, situs nikahsiri.com itu memiliki sebanyak 300 mitra yang siap dilelang keperawanannya dengan nilai mahar tertentu. Dari 300 orang itu kemungkinan besar ada yang masih berusia dibawah umur karena Aris Wahyudi sendiri memberi syarat umur minimal 14 tahun.

Situs perjodohan Nikahsirri.com bukanlah yang pertama kali, sebelumnya situs-situs serupa juga banyak bertebaran di dunia maya. Berikut data yang berhasil dihimpun Okezone dari berbagai sumber:

1. Kencan Online untuk Orang Jelek (www.theuglybugball.com)

Tak peduli penampilan kamu seperti apa, mau gendut, kurus, atau jelek sekali pun, kamu memiliki hak untuk bergabung menjadi member di situs kencan onleine aneh www.theuglybugball.com. Website kencan yang berasal dari Inggris tersebut sudah banyak sekali mempertemukan orang-orang yang merasa dirinya jelek. Terbukti, yang tadinya cuma sekadar pacaran kini banyak sekali pasangan yang sudah berhasil menikah.

2. Biro Jodoh Penggila Tato (www.tattoopassions.com)

Tak semua orang suka dengan pria atau wanita bertato. Tapi jangan takut, melalui situs tattoopassions.com para pecinta tato bisa saling menghargai tubuh tato mereka masing-masing. Seru bukan, punya pasangan yang sama-sama hobi dengan tato. Jadi suatu saat ingin menambah koleksi ngga bakal khawatir lagi diomelin sama pasangannya.

Contoh kasus percintaan yang kandas di tengah jalan adalah Christine, wanita cantik itu ditinggalkan oleh pacarnya, karena calon mertua sang pacar tidak meneriuma kehadiran seorang menantu yang tubuhnya dipenuhi tato.

Ketika suatu hari Christine menemukan website kencan online tattoopassions.com, dia menyadari para membernya rata-rata bertato semua. Akhirnya dia berkenalan dengan seorang pria bernama Rob Villareal. Merasa cocok saat diajak chat, lalu sering Ngedate di dunia nyata. Akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan.

3. Komunitas Tukang Selingkuh (www.ashleymadison.com)

‘Life is Short, Have an Affair’ Bagi kamu yang hoby, doyan atau punya bakat ‘Selingkuh’ lebih baik bergabung di www.ashleymadison.com. Ngga perlu khawatir lagi akan membuat patah hati pasangan kamu, ditempat ini kamu bebas sebebas-bebasnya buat gonta ganti pasangan sesama member pokoknya buat seru-seruan gitu dech.

4. Cari Jodoh Buat Orang Tua (www.mylovelyparent.com)

Sangat jarang sekali jika seorang anak menginginkan orangtuanya yang sudah lama hidup sendirian untuk kawin lagi. Namun situs kencan mylovelyparent.com didirikan khusus untuk mencarikan orang tua kita jodoh, khususnya Ayah atau Ibu yang sudah lama hidup sendirian. Semua member di mylovelyparent.com ini dijamin Duda ataupun Janda. Entah penyebabnya karena pasangan hidupnya dulu sudah meninggal ataukah akibat perceraian.

5. Website Kencan Aneh dengan Tahanan Penjara (www.meet-an-inmate.com)

‘Tubuhku boleh dipenjara tapi Hatiku tidak’, seperti itulah kira-kira slogan dari situs kencan online aneh meet-an-inmate.com. Berdiri sejak tahun 1998, konsep yang ditawarkan dari website ini agar memberikan kesempatan para tahanan untuk mencari pasangan hidup.

Meski tidak bisa sama sekali untuk kopdar alias kopi darat dengan mereka, dan hanya sebatas chatting saja. Setidaknya sudah saling mengenal hobi, sifat dan karakter masing-masing melalui obrolan. Nah setelah Si Doi sudah resmi bebas dari Penjara, untuk selanjutnya terserah Anda!(fin)

(amr)