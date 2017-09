Jenderal AS: Dalam Waktu Singkat, Korut Bakal Punya Rudal Balistik Berhulu Ledak Nuklir!

WASHINGTON - Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS), Jenderal Joseph Dunford menilai, Korea Utara (Korut) sudah hampir menyempurnakan rudal balisitik antar benua atau ICBM yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dia menuturkan, hanya tinggal menunggu waktu bagi Korut untuk memamerkan ICBM mereka.



"Pyongyang akan segera memiliki rudal balistik antarbenua dengan hulu ledak nuklir, dan itu hanya masalah waktu yang sangat singkat," kata Dunford dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Rabu (27/9/2017).



Di kesempatan yang sama, dia kembali menegaskan, sampai saat ini Korut masih menjadi ancaman terbesar AS. Ia juga menyatakan, pasukan AS selalu berada dalam posisi siap tempur untuk dapat menghalau ancaman yang datang.

Dunford lalu mengatakan, pihaknya terus memantau pergerakan pasukan Korut, dan sampai saat ini belum terlihat adanya perubahan posisi atau adanya gerak-gerik yang menunjukan Korut akan melakukan serangan.



"Korut tentu saja merupakan ancaman terbesar saat ini. Kami jelas telah menempatkan kekuatan kami dalam posisi siaga untuk menanggapi jika terjadi provokasi atau konflik," ungkapnya.

"Sementara ruang politik sekarang benar-benar penuh ketegangan, kami belum melihat adanya perubahan dalam posisi pasukan Korut, dan kami sangat memperhatikan hal itu," tukasnya.



Pernyataan Dunford mengenai posisi pasukan Korut sendiri sejatinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Parlemen Korea Selatan (Korsel). Parlemen Korsel mengatakan Korut telah memperkuat pertahanannya dengan memindahkan pesawat ke pantai timur dan melakukan tindakan militer lainnya. Ini dilakukan Korut tidak lama setelah bomber AS melakukan manuver di Semenanjung Korea yang dekat dengan wilayah Korut.

