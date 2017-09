Keren! Temui Menlu Retno, Sekjen PBB Apresiasi Kontribusi RI untuk Konflik Rakhine

NEW YORK – Upaya diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Rakhine State, Myanmar, kembali mendapat apresiasi. Penghargaan kali ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa 26 September.

“Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global,” ujar Menlu Retno LP Marsudi, sebagaimana dimuat dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (27/9/2017).

Dalam kesempatan tersebut, diplomat asal Semarang itu menjelaskan tentang diplomasi maraton untuk kemanusiaan dalam kunjungannya ke Myanmar dan Bangladesh pada awal September. Selanjutnya, Menlu RI dan Sekjen PBB bertukar pikiran mengenai pemecahan krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Menlu Retno menyampaikan pentingnya dunia internasional membantu krisis pengungsi baik di Rakhine State mau pun di perbatasan. Ia juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan perkembangan pembahasan isu Myanmar di ASEAN.

“Ketua ASEAN telah mengeluarkan Chair’s Statement mengenai isu Rakhine State, dalam pertemuan informal akhir pekan lalu, yang menunjukan perhatian ASEAN kepada isu kemanusiaan di Rakhine State dan kesiapan ASEAN melalui AHA Center untuk menyalurkan bantuan,” urai Retno.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu juga menyampaikan perlunya upaya untuk menghentikan ketegangan antar masyarakat yang cenderung meningkat. Ketegangan ini memperlambat upaya distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk membantu mengatasinya, Indonesia akan memanfaatkan jalur kepada para tokoh agama dan masyarakat agar membantu meredakan ketegangan.

Di akhir pertemuan, Menlu Retno juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Indonesia memandang reformasi ini mutlak diperlukan. Sebab, tantangan dunia semakin kompleks dari waktu ke waktu.

“Tantangan dunia telah semakin kompleks, memerlukan PBB yang lincah dan responsif sehingga Indonesia mengharapkan Sekjen PBB dapat memajukan upaya reformasi ini,” tandas Menlu Retno.

Antonio Guterres memangku jabatan Sekjen PBB sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya, Antonio Guterres adalah Komisioner Tinggi UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi. Sekjen PBB, yang juga mantan Perdana Menteri Portugal ini menggantikan Ban Ki-Moon yang berasal dari Korea Selatan.

