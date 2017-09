Enam Letusan Gunung Terparah di Indonesia, Ada yang Sampai Tercatat di The Guiness Book of Records

JAKARTA - Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Becana Geologi (PVMBG), dari 127 gunung api aktif di Indonesia, 69 gunung dipantau secara menerus 24 jam/hari. Status saat ini 2 gunung api berstatus Awas (Level IV) sejak 2 Juni 2015 yakni Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan Gunung Agung, Bali.

Sebanyak 18 gunung api Status Waspada (Level II) yakni Merapi, Kerinci, Dempo, Anak Krakatau, Dieng, Semeru, Bromo, Rinjani, Sangeangapi, Rokatenda, Soputan, Lokon, Karangetang, Gamalama, Gamkonara, Ibu, Dukono, dan Banda Api. Dilansir dari berbagai sumber, Indonesia tercatat pernah mengalami letusan gunung terbesar sepanjang massa. Berikut daftarnya:

1. Gunung Krakatau

Bencana alam ledakan Gunung Krakatau terjadi pada Senin, 27 Agustus 1883, tepat pukul 10.20. Menurut ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris, Simon Winchester, yang juga penulis National Geographic mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras dan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantakkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu.

Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora (1815) mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index (VEI) terbesar dalam sejarah modern. The Guiness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah.

Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang berasal dari 295 kampung kawasan pantai mulai dari Merak di Kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, pantai barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan (Ujung Kulon serta Sumatera Bagian selatan.

2. Gunung Tambora

Letusan Gunung Tambora terjadi pada 1815 ini menjadi salah satu letusan gunung paling mengerikan sepanjang sejarah peradaban manusia. Bayangkan saja, Gunung Tambora sebelumnya memiliki ketinggian 4.300 meter dan menjadi yang tertinggi kedua setelah Puncak Jaya. Setelah letusan, tinggi gunung Tambora berkurang menjadi 2.851. Guncangan letusan gunung Tambora ini terasa hingga ratusan mil dan menelan korban hingga 17.000 orang.

Letusan ketiga ini memengaruhi iklim global dalam waktu yang lama. Aktivitas Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Aktivitas selanjutnya kemudian terjadi pada bulan Agustus tahun 1819 dengan adanya letusan-letusan kecil dengan api dan bunyi gemuruh disertai gempa susulan yang dianggap sebagai bagian dari letusan tahun 1815.

3. Gunung Kelud

Salah satu gunung paling fenomenal di Pulau Jawa adalah Gunung Kelud. Gunung yang sangat dihormati dari Kerajaan Majapahit hingga Kediri. Bahkan di Blitar dibuatkan sebuah sebuah candi untuk persembahan kepada gunung. Candi itu yang kita kenal dengan Candi Palah atau candi Penataran.

Pada tahun 2014 lalu, Gunung Kelud meletus dengan sangat besar. Material yang dimuntahkan gunung ini mengakibatkan beberapa bencana di beberapa kota besar di pulau Jawa. Seperti Kediri yang dihujani pasir. Bahkan Yogyakarta yang letaknya jauh juga mendapatkan kiriman hujan abu hingga berminggu-minggu. Sebelum meletus, banyak warga yang telah dievakuasi sehingga korban yang meninggal sangat sedikit meski korban berupa rusaknya rumah penduduk tidak bisa dihindari.

4. Gunung Samalas

Gunung Samalas mungkin tidak begitu terkenal dibanding yang lain. Alasannya adalah karena gunung ini sekarang sudah hancur akibat ledakannya sendiri. Dan sekarang sudah berubah menjadi Gunung Rinjani lengkap dengan Danau Segara Anakan di Pulau Lombok.

Gunung ini meletus pada tahun 1257. Dan memuntahkan sekitar 10 mil kubik batu ke atmosfer bumi. Besarnya ledakan hampir sama dengan Gunung Tambora, yaitu skala 7 dan masuk kategori ledakan kolosal. Letusan ini mengakibatkan anomali pada iklim dunia dan menjadi salah satu penyebab Zaman Es Kecil.

Ledakan sebuah gunung terlihat sangat dahsyat. beberapa bahkan memengaruhi iklim dunia. Namun di balik semua itu banyak orang yang sangat menderita bahkan kehilangan nyawa. Kita harus dapat menyikapi kejadian ini dengan baik, jika berada di daerah bencana hendaknya mengikuti arahan pihak berwenang. Karena Gunung dapat memuntahkan apa saja yang ada di dalamnya. Tidak akan menunggu kita pergi untuk menyelamatkan diri.





5. Gunung Merapi

Mendengar Gunung Merapi, maka yang ada dipikiran kita pasti tertuju pada Juru Kunci yang sangat nyentrik, Mbah Maridjan. Namun sayang beliau meninggal saat erupsi Merapi tahun 2010 lalu. Selain Mbah Maridjan, hal yang paling fenomenal dari gunung ini adalah munculnya wedhus gembel atau asap hitam panas yang turun dari gunung.

Gunung Merapi dikenal sebagai salah satu gunung yang paling aktif di Pulau Jawa. Bahkan sejak abad ke-16, Merapi terus melakukan serangkaian erupsi. Pada tahun 2010 ada sekitar 153 orang dilaporkan meninggal akibat letusan Gunung Merapi. Lalu sekitar 320.000 warga lainnya harus rela kehilangan tempat tinggal.

6. Gunung Toba Purba

Menurut para peneliti, Danau Toba muncul akibat adanya letusan gunung. Gunung yang kemudian disebut dengan gunung Toba Purba tersebut diperkirakan meletus sekitar 70.000 tahun yang lalu. Letusan ini menyebabkan munculnya sekitar 2.000– 3.000 km kubik batu dan debu panas yang membuat suasana bumi menjadi kacau. Saat itu diperkirakan 10.000 manusia dan makhluk hidup lainnya meninggal dunia akibat letusan dahsyat ini. Bahkan banyak spesies hewan yang akhirnya sampai punah.

Itulah tiga peristiwa ledakan gunung api terdahsyat sepanjang sejarah yang kita harapkan tidak akan terjadi di masa-masa sekarang. Pasalnya, di zaman sekarang ini bencana serupa pasti akan sangat mengganggu kehidupan manusia.(fin)

