Megawati: Pendidikan Berpolitik Tak Boleh Bergeser dari Pancasila

PADANG - Pendidikan merupakan pilar bagi kemajuan bangsa, karenanya kekuasan yang tercermin dalam politik pendidikan Indonesia juga tak boleh lepas dan bergeser dari Pancasila. Karenanya Pancasila merupakan jalan kehidupan bagi bangsa Indonesia.

"Way of life dalam pendidikan untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, keterbelakangan dan kemelaratan. Way of life dalam pendidikan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial," ujar Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa (DRHC) di Auditorim Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Rabu (27/9/2017).

Dalam pidato ilmiahnya, Megawati menekankan pentingnya politik pendidikan yang berorientasi pada pembangunan mental dan karakter bangsa. Megawati juga mensitir gagasan filsuf Prancis, Michel Foucault.

"...Kekerasan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa," ucapnya.

Gelar DRHC kali ini adalah yang kelima. Sebelumnya Megawati mendapatkan DRHC dari Waseda University, Tokyo, Jepang dalam Bidang Hukum (2001), Moscow State Institute of International Relations, Rusia dalam Bidang Politik (2003), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan dalam Bidang Politik (2015) dan dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat dalam Bidang Politik dan Ilmu Pemerintahan (2016).

